政策高壓下，樓市繼續降溫。有房地產研究機構發佈數據稱，北京等一二線城市五月網簽成交量全面滑坡。其中，北京5月份二手房簽約量創27個月以來新低。伴隨著成交量的大幅下滑，房價也沒有那麼堅挺。有房產中介機構甚至稱，北京通州區、亦庄開發區的二手房價跌幅達20%。這是真的嗎？

市場：二手房簽約量創27個月以來新低

從今年三月開始的這一波最嚴樓市調控，至今已經快三個月的時間。在限購、限貸、限售組合拳的打擊之下，各地樓市成交量均出現不同幅度的下滑。以北京和廣州為例：

來自一家大型房產中介的統計數據顯示，北京5月二手住宅市場實際簽單量環比4月份同期下降34.2%，新增客戶登記量也環比4月份同期下降11.9%，市場交易活躍度已跌入谷底。截至5月30日，合計月內北京二手住宅簽約10236套，預計全月簽約在1.1萬套以內，是最近27個月的最低值。

廣州方面，廣州今年5月的樓市總體成交量創下近兩年的新低。截至5月29日，廣州月內共成交一手住宅6326套，是自2011年以來5月成交量的第二個低點，僅高於2014年5月(5843套)的成交量。

聚焦：一二線城市房價漲幅回落

成交量大幅下滑，房價走勢如何？

國家統計局之前公佈的最新數據顯示，全國70個大中城市中，4月份房價漲幅回落城市為30個，比3月份增加6個。據初步測算，一線城市房價同比漲幅連續7個月回落，二線城市同比漲幅連續5個月回落。5月份的數據目前還沒有出來，不過情況預計不會比四月更好。

二手房方面，多數城市房價環比漲幅回落，其中北京4月二手住宅價格已經出現環比停漲。而到了5月份，據一家房產中介統計：

2017年5月，北京二手房成交均價環比4月份同期下滑2.4%。

有交易的12個區域中，8個區域的成交均價在下跌，4個區域的價格上漲。

跌幅最大的是通州區、亦庄開發區，幅度都超過了20%。

但不少北京買家表示，就具體價格而言，仍然感受不到明顯的回落。對此，北京房地產中介協會會長李文傑表示，北京二手房價確實降了，但「降了」是指和今年的業主掛牌報價高位相比較而言的，而從去年四季度到今年一季度末，二手房價估計漲了百分之二十上下，因此目前的回落仍是朝著今年初的水平調整。

再比如在天津，來自中介的消息稱，不少小區降價幅度在5%-28%不等，最高降幅達28%。而且從目前來看，天津樓市調控並沒有要松的跡象。

深圳方面，自去年10月深圳出台新一輪調控政策以來，深圳新建商品住宅成交價格已連續8個月下跌。深圳市規劃和國土資源委員會6月1日公佈的數據顯示，5月深圳新房住宅成交均價為54512元／平方米，環比跌0.2%。

趨勢：樓市正在向買方市場轉變

隨著一系列嚴格且嚴密的樓市調控，貸款購房首付和利率也雙雙提高，不少購房人暫緩購房腳步，正逐步從激進轉向觀望，房地產投機現象得到遏制。專家表示，目前恐慌性搶房、業主跳價毀約的情形基本看不到了，買賣雙方的博弈關係已經逐漸逆轉，正在向買方市場轉變。

業內人士分析，北京方面，二手住宅交易量可能已經接近市場底部。價格方面，由於前期漲幅過大，特別是一些前期翻倍或者多倍漲幅的地區，其降幅有可能還將進一步擴大。

全國來看，成都、廈門、福州、青島等超過30多個城市，歷史上首次啟動了買房后一定年限限制出讓的樓市調控政策。業內普遍預測，隨著調控政策的持續，未來全國整體房價將進一步回調。不過也有業內人士認為，樓市後期走勢還是要看信貸利率走勢以及政策變動，如果信貸走向寬鬆，也不排除房價還會繼續走高。