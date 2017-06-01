近年來，中德兩國在創新創業、新型城鎮化建設以及物流等創新領域的合作不斷加強，已成為兩國合作的一大亮點。專業人士指出，中德在創新領域優勢互補，不論是在硬的設備系統，還是在軟的人才培養方面，兩國都具有廣闊的合作前景。

作為國家級的對外交流合作平台，位於廣東佛山的中德工業服務區自2012年建立以來，一直致力於發展以會展業為核心的高端服務業和包括高端裝備在內的高端製造業。

去年，該服務區與漢諾威機器人學院正式簽約組建佛山機器人學院，力爭將其打造成為中國乃至亞洲領先的集智能機器人展示與交易、教育培訓、招商等功能於一體的綜合平台。這讓智能機器人產業成為中德在創新領域合作的又一著力點。

中德工業服務區管委會主任劉怡日前告訴記者，漢諾威機器人學院將帶著約十家企業到佛山，助力佛山機器人學院發展，該項目將促進中德智能製造領域深度合作。劉怡說：「它來就會帶來先進的技術，它的品牌，它的整個系統的解決方案。我們鼓勵一種叫『夥伴計劃』，就是這樣的一種匹配，比如我們的企業原來用一種比較傳統的生產方式，我們鼓勵企業跟他們進行合作，通過這樣的一種合作的話，它能為我們的企業提供整體的解決方案。一方面叫做『引進來』，我們把國外的品牌企業引進來，第二，我們叫『帶出去』，我們也會把我們國內好的品牌企業，引到德國去。」

中國國際經濟交流中心副總經濟師徐洪才認為，德國在產業、價值鏈的分工體系中處於一個全球中高端的位置，特別是企業的科技創新能力，更是世界一流水平。通過引進德國先進技術，包括它在技術創新、管理方面的一些經驗，開展類似上述機器人產業合作，將有效地幫助中國實現產業創新升級。

在徐洪才看來，德國企業有科技,但市場相對較小；中國則具有市場大以及潛在人才和資本等優勢。徐洪才說：「我們要打造中德合作的創新平台，包括職業教育培訓、人力資本培訓、能力的提升等，我們也可以借力於德國的經驗，還有像創新創業、新型城鎮化，以及物流金融等等這些創新合作，我們都有很大互補性，可以實現互利共贏，特別是我們在推進『一帶一路』建設方面，中德兩個大國之間展開平等合作，通過體制機制創新，能夠為雙方經濟增長提供新的活力和動力。」

中國工信部賽迪研究院裝備工業研究所所長左世全也認為，不論是從「硬體」角度，還是在「軟體」方面，中德在創新領域的合作都具有很大空間。左世全說：「中德在創新發展合作空間是非常大的，比如說，德國在推工業4.0，中國在推智能製造，現在已經形成了中德智能製造對接合作的機制，每一年都要評一些試點示範項目，都在推進。另外在人才教育培訓方面，我們一些高校和企業跟德國的研究機構包括高校共建了一些教育學院，進行人才培養，現在相應的項目也比較多，所以在創新發展方面，無論是硬的設備系統，還是軟的人才培育，都有很大的合作空間。」

中國國際經濟交流中心副總經濟師徐洪才認為，科研創新合作離不開人才的合作，為了更好地挖掘在創新領域的合作潛力，中德兩國還應從多層次開展人才培養的合作。徐洪才說：「在職業教育培訓方面，我們可以展開合作，建立合作平台；在高等教育方面，我們也可以展開合作，包括學生的交流、學者的交流互訪，還有我們可以建立聯合的創新平台，或者技術實驗室等等。」（記者 鄭治）