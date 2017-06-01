湖南省紀委原紀檢監察四室主任曹明強接受組織審查北京新浪網 (2017-06-01 21:34)
新華社長沙6月1日電（記者 陳文廣）記者1日從湖南省紀委獲悉，湖南省紀委原紀檢監察四室主任曹明強涉嫌嚴重違紀，目前正接受組織審查。
據介紹，曹明強1953年8月出生，湖南湘鄉市人。1974年6月加入中國共產黨，1970年6月參加工作，歷任衡陽市交警支隊黨委副書記、政委，省紀委黨風廉政建設室正處級幹部，省紀委糾風室正處長級副主任，省紀委行政效能監察室正處長級副主任，省紀委副廳級幹部、行政效能監察室主任，省紀委副廳級幹部、紀檢監察四室主任等職務，2010年12月至2013年10月任省紀委紀檢監察四室主任（副廳長級），2013年10月退休。
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