國務院法制辦就修改生豬屠宰管理條例徵求意見北京新浪網 (2017-06-01 21:34)
新華社北京6月1日電（記者 丁小溪）國務院法制辦1日公佈《國務院關於修改<生豬屠宰管理條例>的決定（徵求意見稿）》，徵求社會各界的意見。意見稿要求建立問題產品召回制度，旨在進一步規範生豬屠宰活動。
根據意見稿，生豬定點屠宰廠（場）發現其生產的生豬產品不符合食品安全標準或者可能危害人體健康的，應當立即停止生產，報告畜牧獸醫行政主管部門，召回已銷售的生豬產品，並對召回的生豬產品做無害化處理或者銷毀。
意見稿明確指出，違反本條例規定，生豬屠宰廠（場）發現其生產的生豬產品不符合食品安全標準或者有證據證明可能危害人體健康，應當召回而不召回的，由畜牧獸醫行政主管部門責令其召回或者停止生產；拒不召回或者停止生產的，沒收生豬產品以及違法所得，貨值金額不足1萬元的，並處5萬元以上10萬元以下的罰款；貨值金額1萬元以上的，並處貨值金額10倍以上15倍以下的罰款；造成嚴重後果的，由設區的市級人民政府取消其生豬定點屠宰廠（場）資格。
社會公眾可以在2017年6月30日前登陸中國政府法制信息網，通過網站首頁左側的「法規規章草案意見徵集系統」，對徵求意見稿提出意見。
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