新華社北京6月1日電（記者 周瑋）故宮博物院與中國兒童藝術劇院6月1日簽署戰略合作協議。雙方將實現強強聯手，開展相關主題活動，並面向少年兒童，在歷史知識普及、傳統文化傳承、藝術欣賞、美育教育等方面加強合作。

雙方戰略合作的內容包括四個方面：一是通過藝術教育弘揚優秀傳統文化；二是整合文化資源，發揮各自優勢，數字化發展傳統文化；三是共同研發文創產品，讓傳統文化「活起來」；四是藉助中國文化「走出去」的機會，充分展示以故宮為重點的中華傳統文化。

當日舉行的簽約儀式上，故宮和中國兒藝負責人表示，讓中華優秀傳統文化真正活起來傳下去要從娃娃抓起。雙方的戰略合作以資源共享、優勢互補為基礎，將有助於促進傳統文化與兒童戲劇的親密握手，增強中華傳統文化在青少年群體中的傳承，實現傳統文化與兒童戲劇藝術的聯合創新與共同發展。

簽約當天恰逢「六一」國際兒童節，作為合作的第一項舉措，故宮與中國兒藝連續開展了兩場公益慰問演出。上午舉辦的「關愛打工子弟」故宮專場公益演出中，260多名來自北京市海淀區張北希望小學的孩子們觀看了中國兒藝的《成語魔方》（第三部）演出。下午，「溫暖童心」六·一大型公益演出活動在中國兒童劇場舉行，首都外來務工人員子女、低保家庭、孤殘兒童等困難群體走進劇場，觀看了兒童劇《小蝌蚪找媽媽》。