徽商銀行宿州埇橋支行信貸資金迴流借款人賬戶違法北京新浪網 (2017-06-01 21:36)
中國經濟網北京6月1日訊 據銀監會網站顯示，徽商銀行宿州埇橋支行存在信貸資金迴流借款人賬戶違法行為，銀監會宿州監管分局對當事人給予罰款人民幣20萬元的行政處罰。
行政處罰依據為第三十九條第（六）項及《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十六條第（五）項。
宿州銀監分局行政處罰信息公開表
（徽商銀行股份有限公司宿州埇橋支行）
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