八三夭挑戰變裝秀 緊身衣「胯下一包」好害羞NOWnews今日新聞 (2017-06-01 21:17)
八三夭清新搖滾甜蜜情歌〈小心肝〉即將於6／2在八三夭官方臉書首播上架，談到這首歌的誕生全是因為阿璞之前換肝，鐵粉「夭怪」常常提醒他小心肝，阿璞更笑說：「這首歌是用生命換來的。」在MV中五位團員，則是挑戰KUSO變裝秀，讓粉絲直呼期待。
有趣的歌名除了提醒身邊的人別太操勞外，也有對親密對象暱稱的意思，談到對親密對象的暱稱，阿電笑說：「一律都叫北鼻才不會叫錯！」而歌詞是描述暖男的故事，談到暖男事蹟，劉逼說：「我溫暖是跨越性別的。」喜歡做菜的劉逼，只要發現好吃的菜色，就想分享給別人，曾經一大早起床下廚炒飯，送給男同學當生日禮物，這樣的暖男舉動打敗所有團員，被票選為「暖男第一名」。
MV中八三夭五位團員，大玩熱血KUSO變裝秀，劉逼抽中最難演的「中醫針灸銅人」，沒想到劉逼穿上緊身衣之後「胯下一包」超明顯，大家看了實在太害羞，服裝師趕緊找出紅色布條遮住「小劉逼」；另外最搶鏡的霸天變身性感護士，沒想到女妝造型逆天美翻，霸天則是說穿護士裝下半身涼涼的很不習慣。
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