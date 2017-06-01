韓瑜、陳珮騏、李燕及臧芮軒猶如親姐妹 大聊內衣選擇 當自己家Wow!NEWS新聞網 (2017-06-01 16:36)
即將接檔的三立台灣台八點大戲「一家人」中，主要演員張玉嬿、韓瑜、陳珮騏、李燕及臧芮軒今(1號)出席記者會，張玉嬿劇中飾演媽媽，五人一站出來就像姐妹淘一樣，被讚「顏值最高的一家人」，首次跟張玉嬿合作，韓瑜表示她非常有氣質，會激起她們想保護的慾望，李燕則說她們都稱張玉嬿為「玉女媽媽」，她解釋：「她是我們之中最溫柔又害羞，每次笑都會摀著嘴，雖然我們四個女生外表也是很柔弱，但內心是個『女漢子』。」而張玉嬿表示自己平常拍戲的習慣，就是不太講話，但「一家人」拍攝現場真的就像一家人，她們四個女生常常嘰哩呱啦講不停，自己也漸漸融入她們，張玉嬿說：「只不過我講話很慢都無法很快的插話，但拍這齣戲是我聊天聊最多的。」此外，張玉嬿的台語也突飛猛進的變好，她表示每天聽跟講，進步很多，雖然有壓力，但仍是吃得下睡得著，她還舉例有一次拍情緒很重的戲，講了一連串台語，拍完後回想還不知道自己到底講了甚麼，趕忙問大家是否聽得懂。
而韓瑜、陳珮騏、李燕及臧芮軒感情也非常好，陳珮騏分享臧芮軒問她們平常穿衣服該如何選正確的內衣搭配衣服，大家聊得非常起勁，韓瑜、陳珮騏及李燕還拉低衣服給臧芮軒看，甚至讓她摸材質，但因為實在太像在自家聊天，忘記飾演她們爸爸的陳霆也在現場，陳珮騏笑說：「我們完全就是把他真的當成爸爸一樣，完全沒當外人，這齣戲太像真的在家裡一樣。」
此外，被問到張玉嬿、韓瑜、陳珮騏、李燕及臧芮軒無話不聊，是否會聊到單身的部分呢？張玉嬿表示目前還沒有機會聊到這個部分，但單身跟結婚各有好處，她們幾個在人生的路都轉一圈，現在我們一起努力工作，非常好呀，我相信老天爺會給我們最好的安排。
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