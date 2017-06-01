



採訪的慣例總是脫離不了問最近做了些什麼，賴雅妍聽到這個問題立刻大笑說「什麼事都沒有做！」上次訪問賴雅妍是在半年前，那時的她扮演了太多角色，電影、電視劇、舞台劇巡演，甚至在日本以美男團體出道，好不容易迎來一陣空檔，真真實實的回歸到「賴雅妍」這個女人的生活。這次戴上Boucheron頂級珠寶，搭配乾淨俐落的服裝，有別於上一次的甜美公主風登上《Bella儂儂》6月刊封面，出道10年，賴雅妍終於發現自己最舒服的狀態，不疾不徐。

去年賴雅妍完成太多事，在電影、電視、舞台劇中飾演了太多角色，總算迎來一陣空檔，20歲就踏入演藝圈演戲，對工作的固執和自尊督促著她前進，她曾笑說「頭洗下去就得洗乾淨才行」，正處於青年與壯年的交接期，有了生活及工作上的歷練，現在的賴雅妍慢下腳步，離開忙碌的日程，除了思考生活與工作，更思考這一生生而為人的目的，她說「所以我就先做回自己了」拼命地扮演著他人後，現在愉快地在家耍廢、當爸媽的女兒，她說「不論是什麼工作或是退休了，每個人都有一份一輩子都不會失業的工作，叫作做自己！當我們回歸到這件事上，才會快樂地選擇妳認為對的。」

10年前，賴雅妍首次登上《Bella儂儂》封面，這次我們特別將照片挖出來送她，突然看見10年前的自己，她又驚又恐又喜歡地看了半天才吐出幾個字「還好我沒整型！」面對歲月的流逝，她說「看到10年前的自己，好像更知道自己想要的樣子了，希望10年後我回過頭看這20年前和10年前的照片依然會會心一笑，啊，現在真好啊！」



6月對賴雅妍來說，是個屬於「轉變」的月份，就像她的人生有著太多突如其來的轉折，她笑著說，早熟的她從脫離嬰幼兒時期就開始叛逆，爸媽、姊姊都沒治得住，只人任由她四處碰撞、受傷，一點一滴磨勵出現在的賴雅妍，剛出道的她十分苦，演藝生涯一度走在瓶頸，但她說「低潮不是難關，不了解自己才是」正面認清自己所要的、迎擊自我的缺憾，「反正所有事都會一直變，從沒有所謂預料中，永遠事與願違，不如就抓住眼前的吧！」淡定，是來自於她看清且把握了不安。



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