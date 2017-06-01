▲陳佩騏（左起）、韓瑜、張玉嬿、李燕、臧芮軒出席三立台灣台《一家人》卡司發布會。（圖／記者林調遜攝，2017.6.1）

即將接檔三立八點檔《甘味人生》的《一家人》，今（6月1日）舉辦卡司發布會，演員張玉嬿、韓瑜、李燕、陳佩騏、臧芮軒一同出席。演出一家人的演員們表示，在片場什麼都聊，甚至有次因為聊起內衣，進而互相摸奶，展現好感情。而演出媽媽的張玉嬿雖沒插話，但也在一旁默默「偷聽」。

許久未演出台語劇的張玉嬿坦言，拍戲現場常說出「介於台、國語間的第三種語言」，甚至在講完一大串台詞後，卻不知道自己說了什麼。演出女兒的韓瑜、李燕與陳佩騏都是八點檔的「老手」，但他們也透露《一家人》的導演馮凱給的壓力相當大，讓他們這次都是「打掉重練」。李燕也因為壓力發燒、喉嚨痛，甚至患了中耳炎；而演出小妹的臧芮軒也壓力大到睡不著。

▲陳佩騏（左起）、韓瑜、張玉嬿、李燕、臧芮軒出席三立台灣台《一家人》卡司發布會。（圖／記者林調遜攝，2017.6.1）

雖然導演經常到片場才改劇本、台詞，讓演員們直呼「前一天背的都沒用！」但也誇導演臨時改的台詞都是劇中角色會說的話，也讓他們進入劇情的相當順暢。4姊妹與媽媽在戲中演一家人，戲外感情也相當好，「女生們聚在一起超吵！」李燕笑說，甚至有一次在飾演爸爸的陳霆面前聊起內衣，更互相摸奶討論，惹得陳霆直呼：「沒人在意爸爸！」

現場張玉嬿看著戲中自己的4個女兒，以媽媽的口吻說：「看他們在人生路上轉了一圈，現在這樣都滿好的。」陳佩騏則笑說：「我們4個，有3個都離過婚了。」一旁唯一沒離過婚的「小妹」臧芮軒透露「其實姊姊們看到好對象，都還是想戀愛的！」

▲演員張玉嬿在《一家人》中飾演媽媽。（圖／記者林調遜攝，2017.6.1）

▲韓瑜在《一家人》中飾演大姊。（圖／記者林調遜攝，2017.6.1）

▲陳佩騏在《一家人》中飾演二姊。（圖／記者林調遜攝，2017.6.1）

有別於其他演員都相當有經驗，臧芮軒首次以主要演員接下八點檔，在受訪前也相當緊張，曾是氣象主播的她笑說：「之前總是在台下訪問別人，這次受訪感覺好特別。」除了在戲中演出家中小妹，戲外也受到前輩們的特別照顧，臧芮軒表示自已的台語還不太流利，陳佩騏都會找機會教她，韓瑜則是聽到她想減肥後，特別送給她代言的減肥藥，而唯一合拍過戲的李燕更大方的送臧芮軒衣服，令她相當感動。

▲李燕在《一家人》中飾演三姊。（圖／記者林調遜攝，2017.6.1）

▲臧芮軒在《一家人》中飾演小妹。（圖／記者林調遜攝，2017.6.1）