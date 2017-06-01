盧廣仲遭檳榔西施埋頭送波 驚聲尖叫：好害羞！NOWnews今日新聞 (2017-06-01 20:36)
日前《花甲男孩轉大人》首播收視開出紅盤，打破「植劇場」系列首播收視紀錄。本周扮演檳榔西施的謝盈萱，把男主角盧廣仲的頭一把塞進檳榔店辣妹的胸部裡，惹得盧廣仲直呼：「戲裡的尖叫聲絕對是本色演出，因為實在是太害羞了。」
《花甲》劇中飾演家族長孫的盧廣仲，面對眾多資深級演員，對起戲來完全不敢馬虎，盧廣仲印象深刻說：「演我爸的南哥（蔡振南）可以隨時隨地做出角色的變化，並帶著我進入角色狀態。」而他最佩服則是龍劭華，「在片場對戲從不看劇本，他台詞最多卻不曾忘詞過，還可以記住對手的台詞，一字不漏！」
另外，盧廣仲也讚康康有獨特的喜感，「他越嚴肅時越好笑」；而飾演盧廣仲四叔的柯叔元 ，則因為感染力強，讓盧廣仲和他對戲時，「我光看著他、聽他說話就哭到不行」；飾演他的姑姑的海裕芬，則因為相當照顧盧廣仲，還會與他分享生活點滴，讓盧廣仲直呼：「像我真的姑姑一樣！」
本周謝盈萱為了幫蔡振南測試兒子盧廣仲是愛男生還是愛女生，硬將盧廣仲的頭擠進檳榔店辣妹的胸部裡，盧廣仲表示：「拍這場戲眼睛都不知道該放哪裡，戲裡的尖叫聲絕對是本色演出，因為實在是太害羞了。」
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