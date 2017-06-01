▲盧廣仲（右）劇中遭檳榔西施埋頭送波。（圖／好風光提供，2017.06.01）

日前《花甲男孩轉大人》首播收視開出紅盤，打破「植劇場」系列首播收視紀錄。本周扮演檳榔西施的謝盈萱，把男主角盧廣仲的頭一把塞進檳榔店辣妹的胸部裡，惹得盧廣仲直呼：「戲裡的尖叫聲絕對是本色演出，因為實在是太害羞了。」

《花甲》劇中飾演家族長孫的盧廣仲，面對眾多資深級演員，對起戲來完全不敢馬虎，盧廣仲印象深刻說：「演我爸的南哥（蔡振南）可以隨時隨地做出角色的變化，並帶著我進入角色狀態。」而他最佩服則是龍劭華，「在片場對戲從不看劇本，他台詞最多卻不曾忘詞過，還可以記住對手的台詞，一字不漏！」

▲謝盈萱（左）為《花甲男孩轉大人》勤練台語扮檳榔西施。（圖／好風光提供，2017.06.01）

另外，盧廣仲也讚康康有獨特的喜感，「他越嚴肅時越好笑」；而飾演盧廣仲四叔的柯叔元 ，則因為感染力強，讓盧廣仲和他對戲時，「我光看著他、聽他說話就哭到不行」；飾演他的姑姑的海裕芬，則因為相當照顧盧廣仲，還會與他分享生活點滴，讓盧廣仲直呼：「像我真的姑姑一樣！」

本周謝盈萱為了幫蔡振南測試兒子盧廣仲是愛男生還是愛女生，硬將盧廣仲的頭擠進檳榔店辣妹的胸部裡，盧廣仲表示：「拍這場戲眼睛都不知道該放哪裡，戲裡的尖叫聲絕對是本色演出，因為實在是太害羞了。」

▲蔡振南（右）罵盧廣仲，父子尬戲3分半一鏡到底（圖／好風光提供，2017.06.01）

▲《花甲男孩轉大人》每周五晚間10點台視首播、每周六晚間10點八大綜合台播出，每周五晚間24點於愛奇藝台灣站準時上線。（圖／好風光提供，2017.06.01）