▲張超在電影《不成問題的問題》中表現亮眼。（圖／記者林柏年攝，2017.6.01）

「第九屆兩岸電影展」今（1日）隆重登場，大陸影帝陶澤如、男神偶像張超、女星林子熙、大陸第五代資深導演夏鋼、知名導演徐浩峰等均盛裝出席，為影展增添星光色彩。

代表開幕片《不成問題的問題》來台訪問的張超，其實對台灣並不陌生，早在2011年就曾來過台灣發行音樂專輯，這次能跟著電影作品參加影展，除了開幕片放映之外，還有映後見面會，他對於能再見到台灣粉絲表示十分期待。

「兩岸電影展」邁向第九年，「中華民國電影事業發展基金會」董事長朱延平導演，以主人身分歡迎大陸電影主創來台灣交流，朱導表示在兩岸電影展的努力下，兩岸電影的合作更加活絡緊密，觀眾也透過影展，看到兩岸更多精采的電影作品，期待未來兩岸電影都能更加蓬勃熱賣。

開幕式最後，就在象徵電影開拍的打板儀式，以及朱導演的「Action」聲中宣告，第九屆兩岸電影展正式開幕。

▲兩岸名導、演員們出席「第九屆兩岸電影展」開幕式。（圖／記者林柏年攝，2017.6.01）