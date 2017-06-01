（中央社記者黃旭昇新北市1日電）新北市新聞局長張其強今天表示，台灣電影文化園區位屬新莊副都心精華地段，鄰近中央合署辦公大樓。「台灣電影文化園區BOT案」獲財政部支持補助，將辦理招商前置作業。



新北市政府計畫發展影、視、音產業，依促參法辦理「台灣電影文化園區興建營運移轉（BOT）案」，計畫以影視音後製技術、人才培訓、產業媒合，並結合電影院、主題商城、餐廳等商業娛樂設施，及開發週邊相關影音產品，打造電影重要製作、技術研發基地。



新聞局說，全球影視產業倚重後製特效，技術不斷革新，國內電影後製特效部分業者，也開始承接國外影片訂單。市府期盼在台灣既有的資通訊產業基礎上，擴大研發影視音相關技術，以產學合作培訓人才。



園區中的1公頃基地，去年與文化部簽約，共同籌建「國家電影中心」，作為電影教育、研究、推廣、國際交流的基地。興建工程已公告招標，預計今年底前動工。



另外，占地較大的1.6公頃基地，新聞局以兩塊基地綜合整體開發，功能互補，引進民間資源參與興建，財政部支持爭取BOT前置作業經費。



張其強說，台灣電影文化園區無論在交通、產經條件都具有競爭優勢，市府希望未來不僅提振台灣電影產業產值，甚至服務華人地區、全球電影產業，創造更多商機。1060601