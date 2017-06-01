家家新歌洩心情 想要找個人「帶我回家」NOWnews今日新聞 (2017-06-01 19:35)
家家睽違3年推出新專輯《還是想念》，也交出了兩首創作曲，其中〈家家歌〉被選作專輯第一波主打歌，這首表達對「毛小孩」關懷的溫暖歌曲，即將推出紀念版MV，並開始強力募集「毛小孩」們的萌萌影片，家家回想當時創作起源，是因為看到新聞上有許多毛小毛被棄養的案例。
在接連看到新聞上出現棄養毛小孩的新聞後，家家寫下新歌，希望呼籲以領養代替購買。但她也笑道：「很多人剛聽到這首歌時，以為寫的是我自己，想要找個人『帶我回家』。」其實家家自己也曾經是個「貓奴」，家家回憶愛貓歐家是一隻很黏人的公貓，很愛撒嬌，喜歡蹭來蹭去！
過去家家在拍攝〈為你的寂寞唱歌〉MV時，歐家就曾經入鏡，不過當時歐家看到一堆陌生人，馬上躲得不見蹤影，讓大夥停機了半小時找貓，最後在家家聲聲呼喊中，歐家才從電視櫃旁默默探出頭來，不過歐家已經在幾年前安詳地離開，家家也表示雖然毛小孩不會說話，但牠們和人類一樣，都是需要陪伴的。
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