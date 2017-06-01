主播李文儀（左）正式加入三立新聞台主播陣容，1日報到。三立「當家主播」李天怡（右）也獻花歡迎李文儀加入。李文儀是李天怡政大的學妹，巧的是李天怡最好的閨蜜正巧就叫「李文儀」。（三立電視台提供）中央社記者鄭景雯傳真 106年6月1日