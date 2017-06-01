七月來台韓星再+1 朴信惠要溫柔照料大家NOWnews今日新聞 (2017-06-01 18:58)
韓國演員朴信惠曾來台辦活動，1日宣布將於下月再訪台開見面會《Flower of Angel》。久違來台的她則表示：「謝謝你們一年九個月的等待，你們都是我珍貴的天使之花。」又不忘補充：「太想念我的粉絲，慧靜醫生（Doctor角色名）會在台灣站的粉絲見面會中，溫柔的來照料大家。」
朴信惠靠著《原來是美男》，劇中女扮男裝的演技展露頭角，隨後跟鄭容和演出《你為我著迷》、與李敏鎬合作《繼承者們》、攜手李鐘碩的《皮諾丘》更是廣受好評，連最新播畢的電視劇《Doctors》也獲得不少粉絲掌聲稱讚，但除了這些，她也曾友情客串不少戲，演技實力備受肯定。
她將於7月1日來台舉辦《2017朴信惠亞洲巡演 - Flower of Angel台灣站with呂》見面會，今日公布票價，分別有3800、2800、1800等，並於6月4日開賣，更多消息請至粉絲專頁查詢。
《2017朴信惠亞洲巡回 - Flower of Angel台灣站with呂》資訊
演出日期：2017/7/1 （六） 19：00
演出地點：ATT SHOW BOX
售票時間：2017/6/4 (日) 12：00
售票系統：ibon售票系統
票價：$3800／$2800／$1800／身障區$1800（皆為座位席，對號入座）
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
黃小柔又懷孕了！ 晉升3寶媽「連1拉1的節奏」 【NOWnews今日新聞】
美圖【NOWnews今日新聞】
全民隊長林明禎出「輯」中台灣【Hit Fm聯播網】
曾智希自爆「瀕死經驗」 直呼：好險我還活著【NOWnews今日新聞】
克里斯多福首度訪台 粉絲冒暴雨接機【中央社】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》