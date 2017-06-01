▲朴信惠下月1日日來台，喊話要好好照料台灣粉絲。（圖／寶輝娛樂提供，2017.6.1）

韓國演員朴信惠曾來台辦活動，1日宣布將於下月再訪台開見面會《Flower of Angel》。久違來台的她則表示：「謝謝你們一年九個月的等待，你們都是我珍貴的天使之花。」又不忘補充：「太想念我的粉絲，慧靜醫生（Doctor角色名）會在台灣站的粉絲見面會中，溫柔的來照料大家。」



朴信惠靠著《原來是美男》，劇中女扮男裝的演技展露頭角，隨後跟鄭容和演出《你為我著迷》、與李敏鎬合作《繼承者們》、攜手李鐘碩的《皮諾丘》更是廣受好評，連最新播畢的電視劇《Doctors》也獲得不少粉絲掌聲稱讚，但除了這些，她也曾友情客串不少戲，演技實力備受肯定。

她將於7月1日來台舉辦《2017朴信惠亞洲巡演 - Flower of Angel台灣站with呂》見面會，今日公布票價，分別有3800、2800、1800等，並於6月4日開賣，更多消息請至粉絲專頁查詢。

▲朴信惠下月來台辦見面會。（圖／寶輝娛樂提供，2017.6.1）

《2017朴信惠亞洲巡回 - Flower of Angel台灣站with呂》資訊

演出日期：2017/7/1 （六） 19：00

演出地點：ATT SHOW BOX

售票時間：2017/6/4 (日) 12：00

售票系統：ibon售票系統

票價：$3800／$2800／$1800／身障區$1800（皆為座位席，對號入座）