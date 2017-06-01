王陽明拍古裝不慎燒傷 自爆「巨額」片酬進帳NOWnews今日新聞 (2017-06-01 19:09)
王陽明今年接拍兩部古裝大戲《那片星空那片海》第二季和《三國機密》，下足苦功克服語言障礙，王陽明每天上緊發條，光是梳化黏頭套就要一個小時，被問到片酬價碼，王陽明表示，價碼是不能說的祕密，但是很滿意「巨額」片酬，會把這筆錢當作添購房產的基金。
王陽明為了拍古裝劇，特別找老師教中文和歷史，讓他能更快熟背台詞，其中《那片星空那片海》還有很多武打戲，除了吊鋼絲之外，王陽明還被火苗燒傷、箱子砸傷，每天梳化都要花上一小時，衣服還要穿好多層，但是和專業的團隊演出，王陽明一點也不覺得辛苦，戲約不斷的他，被問到片酬價碼，王陽明僅透露，「接戲價碼是不能說的秘密，但很滿意『巨額』片酬進帳，會把這筆錢作為添購房產的基金。」
王陽明即使戲約滿檔，但仍會趁著空餘時間，投身保護海洋計畫，「事業和家庭目前擺第一位，但保護海洋是一輩子的事。」他希望能去不同的海島國家，學習當地的是如何保育海洋生態，並將這些資訊帶回台灣，和老婆蔡詩芸一起投入保護虎鯨的行動。
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