▲張祠語創作EP發片記者會。（圖／記者葉政勳攝，2017.6.01）

歌手張祠語由星光大道和超偶等歌唱節目出道，等了8年終於推出「YU張祠語首張創作EP」，今（1）日舉辦記者會，早已在網路上累積不少人氣，記者會現場也湧入許多粉絲前來祝賀，發片開心之餘，張祠語表示有一點遺憾，因為阿嬤在端午節期間過世，爸媽正忙著服喪，重要的一天不能和家人一同分享喜悅。

張祠語自2009年參加歌唱節目，初試啼聲，不過因為家裡經商失敗積欠800萬債務，張祠語忙著打工還債，漸漸失去了歌手夢，最辛苦的時候，凌晨3點起床送羊奶再送報紙，之後到木工廠削木屑、服飾店賣衣服，晚上還要到餐廳駐唱，賺到的錢幾乎都拿去還債，而上班族的哥哥則是負責家用的開銷，所幸在兄弟的努力下，現在已經全數還清。

▲張祠語在網路上累積不少人氣。（圖／記者葉政勳攝，2017.6.01）

隨後，張祠語在直播平台擔任主播，使用電子琴自彈自唱，更接受粉絲點歌，不僅增加收入也培養了許多粉絲，近日在直播公司的支持下終於發行EP，張祠語也表示之後還會用募款的方式持續進行，不過在記者會這天，張祠語有個遺憾，奶奶因為腦中風病逝無法一起分享喜悅，張祠語說只希望奶奶在天之靈可以為他驕傲！

▲張祠語表示遺憾奶奶不能到場參與。（圖／記者葉政勳攝，2017.6.01）