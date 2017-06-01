天氣漸熱，畢業季就要來了，面對即將分離的老師，同學，宿舍，書本，你有沒有不舍和留戀？經過幾年的求學你又變了多少？入學初的目標實現了幾個？今天小編就來帶大家看看網友們的十大畢業季遺憾事，看看有沒有你的吧。

NO.10 沒有把握那些可以讓自己變得更好的時間

大學是人生中最寶貴的四年，你可以用來提升自己、博覽群書、出門遠行……但唯獨不要讓懶惰與玩樂佔據了所有的生活。

如果我把玩手機的時間拿來學英語，現在應該可以考到年級第一了。

上大學前總想著用這四年干點大事，畢業時發現什麼也沒幹。

他們的遺憾，你想有嗎？不想的話，就抓緊時間把自己變得更好吧！

NO.9 沒有深入了解自己的專業

有多少人糊裡糊塗選上了自己的專業，又有多少人臨近畢業時仍無法解釋清楚自己是幹什麼的？

我熱愛我的專業，每一門專業課都在幫助我更好地了解自己的內心。一個專業，象徵著一脈人類文明、一種獨特的思考模式。

雖然畢業后不一定能從事專業對口的工作，學好自己的專業本就是最該做的。

NO.8 沒有不為學分純為興趣旁聽任何一門課程

縱使沒有學分，沒有實質性的獎勵，但仍有同學堅持追逐自己的夢想。這無疑是最自在的，也是最純粹的。

沒有點名與否的惶恐，沒有考試與作業的壓力，純粹是為了汲取更多營養，為了更好的豐富自己的內心。

NO.7 沒有聽過圖書館的閉館音樂

相信我們身邊總有人，每天堅持去圖書館，把自己沉浸在讀書的海洋中，忘卻了自我。每每等到音樂響起才發現夜幕已降臨。

大學圖書館的書不計其數，我卻只讀過寥寥幾本就畢業了。

相比於待在宿舍里玩遊戲，我覺得這樣的日子更愜意。

NO.6 沒有主動參加任何一個社團活動

社團是豐富而有趣的大學生活的體現；社團是大家齊心協力做好一件事情的經歷。在社團，我遇見了我的她。

曾經我膽小內向，試著參與到社團活動中，和大家一起舉辦一場晚會、組織一個比賽，我的大學生活才比自己想像的更優秀！

NO.5 沒有一次瘋狂的青春

沒有一次青春的瘋狂，去瘋，去浪，去摘星追日，去騎行，去夜遊，去迎風逐浪，才不枉此番少年時，你的四年，瘋狂了嗎？

最捨不得的，就是一起醉過的兄弟！永遠不會忘記，一起等日出的那一個夜晚。

NO.4 沒常回家看看父母長輩

從每天回一次家，到一個月見一次都成了奢望。我們一天天長大，父母卻一天天老了。常回家看看，他們比你想像的更想你。

最後悔沒有常回家看看，大二時姥姥去世沒及時趕回去成了我一生的遺憾。

有一次媽媽打電話過來，竟然小心翼翼用了打擾二字，我才意識到，我平時有多忽略她。

在外求學四年，畢業我想回家工作。

NO.3 沒有去畢業去旅行

畢業旅行是一種儀式，意味著學生身份的告別，更重要的是別忘了和你一起的那個人。

不知道畢業之後，還有沒有這樣的活力，走這麼多未知的地方。

我們的畢業旅行，就是把我們寢室每一個人的家鄉走一遍！