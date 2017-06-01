最近日本動畫大師宮崎駿宣布將再度出山，製作一部長篇動畫，不過吉卜力工作室之前已經因為宮崎駿隱退而解散了動畫製作部，所以為了新作動畫他們也是開啟了招聘工作，吉卜力也是在各種動畫相關的招聘網站上打出了廣告，並且明確表示新人將有20萬日元(約合人民幣1.23萬元)的月收入，對於一個日本的新人動畫師來說，這樣的收入已經算是不錯了，但這個卻是引起外國人的吐槽，他們表示這個價錢連一名洛杉磯分鏡人員工資的1/4都不到。

吉卜力在求職網站放出的待遇是不問經驗，會日語，18歲以上。只要經過6個月研修，達到一定程度就能參與動畫製作。月工資是20萬日元，一年發兩次獎金，交通費全報。買社保，一周休息兩天。有期合同簽3年，合同期滿后不續約。這也是表示了這次的招聘就是為了宮崎駿的新作長篇動畫而準備的。

然而當這樣的待遇在國外動畫求職網的臉書上出現后，不少外國人都指工資太低了，有人稱20萬日元連一名洛杉磯分鏡人員工資的1/4都不到。有人本身就是職業動畫背景美術人員，他們稱這樣的條件差到讓人難以接受。他們紛紛表示東京的生活成本很高，但吉卜力作為大企業卻只有20萬日元，這樣的待遇難免讓人心寒。然而他們不知道的是吉卜力這樣的條件在日本動畫業界來說真的是不算差了，曾有組織在今年2月對日本動畫師的工資進行調查，10代至30代年輕動畫師只有3.9%的人能拿20萬日元以上工資。不過這樣的對比也是能看出來整個日本動畫業界的待遇有多麼糟糕。但也有人指出，吉卜力這次強調的是培養新人，20萬日元對於新人來說不算低，而且和宮崎駿大師合作的經驗才是千金難求吧。