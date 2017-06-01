新浪科技訊 6月1日晚間消息，針對關閉菜鳥數據介面一事，順豐集團再做回應，稱客戶仍可從官方渠道及其他第三方信息查詢平台查詢物流信息，對菜鳥行為表示遺憾。

順豐表示，菜鳥於5月基於自身商業利益出發，要求豐巢提供與其無關的客戶隱私數據，此類信息隸屬於客戶，豐巢本著『客戶第一』的原則，拒絕這一不合理要求。菜鳥隨後單方面於6月1日0點切斷豐巢信息介面；

順豐稱，將繼續捍衛自身核心競爭力，希望所有快遞行業同仁警惕菜鳥無底線染指快遞公司核心數據行為。

以下為順豐回應全文：

一、『客戶第一』是順豐一向秉承的理念。目前，客戶依然可以從順豐官方渠道（微信、APP、官方網站等）及其他第三方信息查詢平台查詢物流信息；

二、阿里系平台已將順豐從物流選項中剔除，菜鳥同時封殺第三方平台介面，已對商家發貨造成困擾，我們對此不顧消費者體驗和商家權益的行為深表遺憾；

三、菜鳥於5月基於自身商業利益出發，要求豐巢提供與其無關的客戶隱私數據，此類信息隸屬於客戶，豐巢本著『客戶第一』的原則，拒絕這一不合理要求。菜鳥隨後單方面於6月1日0點切斷豐巢信息介面；

四、我們將繼續捍衛自身核心競爭力，希望所有快遞行業同仁警惕菜鳥無底線染指快遞公司核心數據行為。

順豐一貫認為：公平、公正、合作、共贏是商業合作的基礎。我們不會因為任何商業利益或脅迫而損害任何用戶利益，繼而阻礙政府大力倡導的數字經濟發展。