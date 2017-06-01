兩年前就在Steam免費發售的遊戲《地牢守護者2（Dungeon Defenders 2）》，在經過持續更新之後，終於也將迎來遊戲的正式版了。今日，遊戲開發商Trendy Entertainment宣布遊戲將在6月20號正式在PC、PS4以及XboxOne平台免費發售。

遊戲正式版發售預告：

同時官方也表示，在遊戲正式版發售之後，開發者也將繼續為遊戲提供支持，繼續為遊戲更新新的內容，引進新玩法以及優化和BUG修復等內容。

遊戲作為一款多人合作類的塔防遊戲，之前的搶先體驗版在玩法上獲得了一些玩家的肯定，但是由於遊戲的伺服器狀況和不支持中文，也遭到也很多國內玩家的差評。