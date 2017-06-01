《地牢守護者2》正式版發售日公佈 全平台免費！北京新浪網 (2017-06-01 18:35)
兩年前就在Steam免費發售的遊戲《地牢守護者2（Dungeon Defenders 2）》，在經過持續更新之後，終於也將迎來遊戲的正式版了。今日，遊戲開發商Trendy Entertainment宣布遊戲將在6月20號正式在PC、PS4以及XboxOne平台免費發售。
遊戲正式版發售預告：
同時官方也表示，在遊戲正式版發售之後，開發者也將繼續為遊戲提供支持，繼續為遊戲更新新的內容，引進新玩法以及優化和BUG修復等內容。
遊戲作為一款多人合作類的塔防遊戲，之前的搶先體驗版在玩法上獲得了一些玩家的肯定，但是由於遊戲的伺服器狀況和不支持中文，也遭到也很多國內玩家的差評。
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
任天堂再也不忍了！？已破解的3DS遭到大規模封禁【北京新浪網】
「朱諾」號首批重要探測成果出爐【北京新浪網】
不喝水能活120年 地球上最頑強的生物是它【北京新浪網】
提前泄密 蘋果將在WWDC大會推出新iPad【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》