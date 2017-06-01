新浪科技訊 6月1日下午消息，新三板企業光影俠（證券代碼：831138）旗下控股子公司團貸網今日宣布獲得18億元人民幣的新一輪融資。本輪融資由民生資本投資管理有限公司領投7億，北京盈生創新科技有限責任公司跟投6.5億、北海宏泰投資有限公司跟投1.5億，並於近日完成了工商變更。

經查詢國家企業公示系統（廣東）可知，派生集團（系團貸網集團工商登記主體）迄今已經收到部分融資款項，並按一定比例已將到賬資金分別注入公司註冊資本及資本公積金中。此外，剩餘款項也將於近期陸續到賬。

團貸網方面表示，本輪融資將主要用於加大科技創新領域的投入、集團相關金融牌照的布局，也為集團相關板塊未來進入資本市場籌備所需資金，並將增加實業科技板塊的投資和布局。未來，派生集團將形成「科技+產業+金融」的生態圈，以拓展更大的戰略生存空間。

公開資料顯示，團貸網於2012年正式上線運營，是一家專注於小微企業融資服務的互聯網金融信息平台。應合規需求，2017年5月，團貸網集團將P2P板塊拆分出來。

2013年，團貸網宣布獲1億元A輪融資；同年11月，團貸網完成股份制改造，註冊資本增至一億元；2015年6月，團貸網完成由九鼎投資領投、巨人投資、久奕投資和沈寧晨等跟投的B輪2億元人民幣的融資。

9月8日晚，團貸網母公司光影俠發佈公告，稱擬引入外部投資者，對旗下三家全資子公司進行增資溢價，增資額度不超過3.75億元，由宏商光影領投。(徐利)