（大成報台北訊）金曲歌王翁立友二十而立，圓夢攻蛋！翁立友9/2即將在台北巨蛋舉行「友你真好」演唱會，日前開心出席記者會，好友澎恰恰、馬維欣驚喜現身，送上彩帶與金蛋，加油打氣！讓翁立友笑說好多回憶湧上心頭，原來20年前翁立友參加兩人主持的三立21世紀新人歌唱排行榜，連著6次勇奪第一，但在第11關時，因為感冒忘詞遭淘汰，雖然衛冕失敗，但因表現亮眼而受到電視台注目，開啟了演藝生涯！翁立友說入行20年，等了2年終於圓夢攻蛋，翁立友並坦言要求完美，擔心票房，老毛病「失眠」加劇，一日只能入睡3小時，每天幾乎都要靠安眠藥才能入眠！而日前被母親急相親，翁立友直說巨蛋開唱就是我的終身大事！而演唱會門票開賣：6/2中午12點於大市集交易網、7-11、全家超商。翁立友入行20年，終於站上巨蛋開唱！金曲歌王翁立友即將於9/2在台北巨蛋舉行「友你真好」演唱會，日前翁立友一襲勁裝出席記者會，演唱新歌「我做你的靠山」，感謝多年來大家都是我的靠山，讓自己的演藝事業受到強力幫助，因而能圓夢即將開唱，而靠山好友澎恰恰、馬維欣則驚喜現身，為翁立友披上彩帶並送飾金蛋，慶賀入行20年終於站上巨蛋開唱，好友現身力挺，讓翁立友感動的說：澎哥與馬姐對我有著相當大的意義，20年前我參加的第一個節目，就是澎恰恰與馬維欣所主持的三立21世紀新人歌唱排行榜比賽，當時有著六關蟬聯第一的好成績，怎料在第11關時，因感冒而忘詞遭淘汰，當時對愛唱歌的我而言，是個很大的打擊！而因禍得福，翁立友在節目中的優異表現，受到電視台老闆的青睞，因而獲得一紙唱片合約，開啟了演藝生涯，翁立友說時間過得好快，20年轉眼就過，今天澎哥與馬姐現身，讓好多回憶重回眼前，感謝我人生第一次上的節目，兩位重要的人都能出席，真的很感謝！澎恰恰說翁立當年沒過關讓人婉惜，但只要有實力，依舊能出頭天，又誇讚翁立友今天在台語歌壇的成就，是台語歌壇的指標，一定要來翁立友演唱會感受他的歌聲震撼，翁立友說真的很感謝澎哥的鼓勵，也希望能唱到澎恰恰的作品！馬維欣則說我原本以為翁立友一關也過不了，因為國語不標準啦，但20年後翁立友沒有讓人失望，我真的很開心！翁立友說：感謝馬姐的照顧，當年給我許多的鼓勵！此外，翁立友的高人氣，也讓受邀代言廠商到場支持，翁立友以特調的金蛋飲料舉杯，象徵攻蛋成功！而提到個唱，翁立友說距離2012年舉行個唱後，相隔五年再開唱，覺得自己長大了，以更成熟的心來面對，翁立友並說等巨蛋場地就等了兩年多，直到今年二月才確定申請到，期間也曾面對許多的自我問號：準備好了嗎、真的可以嗎等等，而今突破一切困難，終於站上巨蛋開唱，翁立友則說個性要求完美，現在是既期待又害怕，兩種矛盾心情交織著，擔心歌唱又擔心票房，光是演唱曲目即開出100首，現今還在天人交戰中，翁立友笑說其實每首我都想唱啦，但時間有限，只能挑出約30首，台國粵語歌曲都會入選，甚至也會考慮挑戰演唱英文歌，製作人已對我下最後通牒：近日要做最後確認演唱曲目，讓我的老毛病失眠更加劇，翁立友說多年來一直為睡眠所困擾，但我都拒絕吃藥，期望能自然入睡，但近來籌備個唱心理壓力太大，根本無法入睡，為求好的體力，只能逼自己服用安眠藥入睡，但每天也只能入睡3小時！而為求好體力，更是將跑步機搬到床旁邊，起床第一件事就是站上跑步機跑一小時，目前重點在訓練肺活量，還有要練舞，準備讓粉絲驚艷一下，翁立友苦笑說這些訓練都是用意志力撐住，想到能圓夢開唱，當然要全力以赴！而提到票房，翁立友打趣的說好友們都說你一定沒問題啦，這讓我更緊張，就怕大家都認為我很穩，結果就不在意而忘了去買票，因此呼籲粉絲一起來相聚！翁立友還笑說做惡夢，站在舞台上只看到家人在台下欣賞，嚇到驚醒，心理壓力超大的，此外，翁立友也說友中南部的粉絲已開始包遊覽車準備北上，讓我很感動，被問到演唱會是否會邀請謝金晶，翁立友說目前等讓她忙完豬大哥的事，再來看看，我們一直都有聯絡，但現在只希望她能平靜心情！問到感情，剛過42歲生日，老媽每天催相親，翁立友則老神在在說目前專心準備巨蛋開唱就是我的終身大事啦！（圖片提供：立揚創意）