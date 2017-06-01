來源：cnBeta

早在2014年，佛羅里州男子Chris Sevier就曾向當地法院提出訴訟，要求同意自己跟MacBook結婚，他認為跟裝滿色情內容的蘋果電腦做愛要遠比跟實實在在的女人做愛來得幸福。

由於始終沒有得到法院的同意，2016年他在休士頓將政府機構發起了民事訴訟，稱政府機構踐踏了美國第14修正案賦予他的權利。

援引美國電台Fox 13報導，由於猶他州當地法院否決了他和MacBook結婚的申請，因此Chris Sevier決定起訴猶他州政府，並堅持認為這種行為相當於同性戀結婚。

作為回應，猶他州的輔助司法部長David Wolf堅持認為Sevier沒有這項權利。以及Sevier無權站在原告席上，駁回了他的訴訟請求。在文件中寫道：「婚姻的一方完全無法讚同，因此這是一場無效的婚姻。Sevier無法提供充足的證據表明筆記本存在他所認為的性別特徵，因此不會核髮結婚證的。」