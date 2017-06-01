來源：it168 作者：朱立娜

【IT168 評論】聯想集團，近期風聲不斷，連續24個月里高層組織經歷多次人事變革。

連日來，聯想集團副總裁、中國區商用業務銷售總經理葉明離職;前聯想執行副總裁劉軍回歸;聯想集團原高級副總裁陳旭東離職;不僅如此，在劉軍回歸後半月內，甚至被爆楊元慶將退居二線只擔任董事長，而劉軍將出任聯想集團新一任的CEO的傳聞;消息一經傳出，聯想股票大漲7%，不少報導中指出聯想預存在私有化變革，對此，聯想方面予以否認。

在聯想方面否認私有化傳言之後，6月1日，根據德國著名科技媒體CHIP《新電腦》雜誌官方微博發佈微博爆料，聯想集團全球總裁兼COO蔣凡可-蘭奇已確認離開聯想加入華為，預計執掌華為歐洲市場。

據了解，2015年3月24日，聯想集團宣布，在對近期完成的併購業務進行了成功整合之後，將重新調整其業務集團及大區部署，任命Gianfranco Lanci(蔣凡可-蘭奇)新任聯想集團總裁、首席運營官。2016年11月，聯想再度公佈一系列高層人事架構調整。此次調整后，聯想集團總裁兼 COO 蔣凡可-蘭奇(Gianfranco Lanci) 直接負責個人電腦與智能設備集團(PC&SD)，聯想集團高級副總裁喬健負責移動業務集團(MBG)，聯想高級副總裁賀志強領導聯想創投集團(LCIG)，數據中心業務集團(DCG)由原英特爾數據中心業務負責人 Kirk B-Skaugen 領導，陳旭東轉而負責聯想全球服務業務。

5月16日，聯想集團董事長兼總裁楊元慶宣布，將聯想中國區重組為個人電腦及智能設備集團(PCSD)和數據中心業務集團(DCG)。前聯想執行副總裁劉軍回歸，擔任集團執行副總裁兼中國區總裁，領導中國平台及中國區PCSD業務，向聯想全球總裁蔣凡可-蘭奇(Gianfranco Lanci)彙報。

而5月17日晚，聯想集團原高級副總裁陳旭東正式加盟出任三胞集團全球高級副總裁。

其中值得注意的是，在楊元慶任命劉軍後半月後，劉軍直屬領導聯想全球總裁蔣凡可-蘭奇離職。

除此之外，還有一點值得注意，關於蔣凡可-蘭奇，為何被爆加入華為負責歐洲市場?這恐怕和其從業經歷有關。

蔣凡可-蘭奇(Gianfranco Lanci)，義大利人，生於1954年，畢業於Turin市Politecnico大學工程系。90年代，在宏碁集團中，對於歐洲市場有著不同尋常的了解。據悉，其1997年加入宏碁，從2000年起，專注負責宏碁歐洲市場，在蘭奇的經營之下，2004年第二季以來，宏碁筆記型計算機在當地出貨量躍居第一，同年第三季，個人計算機也躍升為當地第三大;2008年蘭奇兼任宏碁CEO。可以說，蔣凡可-蘭奇在宏碁期間，展現出卓越的經營能力，對於宏碁品牌業務有重大的貢獻。而後，2011年9月加入聯想，2012年4月正式出任聯想集團高級副總裁 、EMEA區總裁。

華為的歐洲市場業務蓬勃發展有目共睹。尤其不久前，華為在德國柏林的首發新品發佈會上，發佈了三款筆記本電腦，將直接和蘋果、聯想、戴爾等傳統筆記本廠商競爭。更有消息稱，華為將計劃在全球範圍內擴展電腦業務。如此，若華為確有心涉足萎靡兩年的PC市場，那麼，蔣凡可-蘭奇的離職傳聞將不是道聽途說。