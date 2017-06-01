（中央社記者鄭景雯台北1日電）主播李文儀加入三立新聞台主播陣容，今天到三立報到，「當家主播」李天怡也獻花歡迎李文儀的加入。李文儀是李天怡政大的學妹，巧的是李天怡最好的閨蜜正巧就叫「李文儀」。



李文儀有三年未接近主播台，她形容這次加入三立新聞，有種近鄉情怯的感覺，一進三立感覺環境很好，加上遇到許多以前工作的的老同事，讓她安心許多。



由於李文儀播報時段尚未確定，她報到第一天的工作就是先熟悉三立新聞台的環境，她笑說，與李天怡曾有數面之緣，原本剛踏進新聞台時很緊張，現在不安的情緒都已一掃而空。



李天怡也說，李文儀是她政大的學妹，巧的是李天怡最好的閨蜜名字正巧就叫「李文儀」。



而李文儀其實在報到前一天就已先到三立了解一些未來工作上的細節，許多新聞部同事聽聞她的到來，都爭相與她合照，讓李文儀驚訝不已，連其他樓層的業務部員工也跑到新聞部，讓她頓時就成為人形立牌。1060601