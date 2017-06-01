劉伊心婚禮延期不怕沒賓客 老公甜喊「我們在一起就好」NOWnews今日新聞 (2017-06-01 18:23)
劉伊心和林葦茹今（1）日出席SPA館開幕活動，劉伊心和老虎牙子執行長林志隆原訂6月4日要舉行戶外婚禮，但梅雨季來襲，林志隆不想讓婚禮因為下雨而破壞了氣氛，霸氣宣布延期。
劉伊心幽默說想搭帳篷解決下雨的問題，但林志隆不想讓老婆精心準備的婚禮有任何一點不完美，最後決定將婚禮延期，但也因延期的關係，劉伊心其中一位伴娘無法配合時間，也擔心賓客會變少，但林志隆暖心說，「賓客人數變少也沒關係，只要我們在一起就好。」除此之外，就連喜糖都加入蘋果鐵和能增強免疫力及攝氧量的老虎蔘，全都是為了劉伊心手腳冰冷毛病而設想，寵妻無極限。
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