▲ 劉伊心、林葦茹出席SPA旗艦店開幕活動 。（圖／記者林柏年攝，2017.6.01）

劉伊心和林葦茹今（1）日出席SPA館開幕活動，劉伊心和老虎牙子執行長林志隆原訂6月4日要舉行戶外婚禮，但梅雨季來襲，林志隆不想讓婚禮因為下雨而破壞了氣氛，霸氣宣布延期。

劉伊心幽默說想搭帳篷解決下雨的問題，但林志隆不想讓老婆精心準備的婚禮有任何一點不完美，最後決定將婚禮延期，但也因延期的關係，劉伊心其中一位伴娘無法配合時間，也擔心賓客會變少，但林志隆暖心說，「賓客人數變少也沒關係，只要我們在一起就好。」除此之外，就連喜糖都加入蘋果鐵和能增強免疫力及攝氧量的老虎蔘，全都是為了劉伊心手腳冰冷毛病而設想，寵妻無極限。

▲ 劉伊心、林葦茹出席SPA旗艦店開幕活動 。（圖／記者林柏年攝，2017.6.01）