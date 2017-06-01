



有媒體1日報道了韓國男團BIGBANG成員TOP入伍前因吸食大麻接受調查的消息。對此，YG娛樂方面1日發表官方立場，承認事情屬實。





YG娛樂方面1日通過官方立場表示：“首先向大眾深表歉意。經公司確認，正在服役中的崔勝鉉（TOP）確實於最近因為入伍前吸食大麻的嫌疑接受了有關機關傳喚，本人已經誠實接受了調查並承認了大部分的嫌疑，正在進行深刻反省。再次向各位致以深深的歉意。”





另外，TOP目前正以特長兵身份在首爾江南警察廳服役，將於2018年11月8日退伍。王容/文 bnt新聞DB/圖





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