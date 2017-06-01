藝人宋達民與洪百榕這對演藝圈模範夫妻檔，結婚近13年育有11歲兒子小寶、9歲女兒寶妹，沒想到，5月31日兩人在「宋達民和洪百榕愛的粉園」臉書上公布喜訊，做人成功懷有第三胎，也取好小名「乖寶」，49歲的宋達民還逗趣的說：「請叫我一尾活龍」。

宋達民夫妻也打破懷胎未滿三個月不能說的禁忌，在臉書公布懷上第3胎喜訊，並大方附上寶寶的超音波照，以及驗孕棒；38歲的洪百榕，預產期約12月底。宋達民笑說：「我們一直在想要怎麼告訴大家這個好消息……結果決定不用拐彎抹角～我又要當爸爸了，請叫我「一尾活龍」，歡迎我們家的第三寶：『乖寶』」。

根據媒體報導，宋達民表示第3胎算是「一半計畫一半意外」，早在1年前就想生第3胎，但當時洪百榕覺得太累作罷。直到5個月前，洪百榕主動開口說想再生，2人才做人，結果一次就中。他透露想生女兒，因為女兒真的比較貼心。宋達民受訪時表示：「11歲兒子跟9歲女兒寶妹，但他們2歲前，我忙著拍戲，幾乎沒怎麼陪到他們，如今有機會感受，體驗怎麼陪新生兒寶寶了。」

臉書上還出現宋氏一家人的合照，宋達民假裝懷孕，洪百榕一臉無奈地，把手放在宋達民的大肚子上，小寶翻白眼、寶妹雙手一攤，一對子女表情都超有戲。消息曝光後，宋達民表示：「謝謝大家的祝福！我們非常感謝，我們會盡力照顧好肚子裡的乖寶！」（江呈亨／綜合報導）