ALIENWARE品牌日：滿千減百，最後3天北京新浪網 (2017-06-01 18:01)
ALIENWARE品牌日僅剩下3天，品牌日期間，ALIENWARE官網開啟指定機型滿千減百的活動，限時限量!品牌日期間，官網更開啟了24期免息免手續費，標配GTX10708GB顯卡的ALIENWARE 15主流機型，低至792元每月!
指定特惠機型想要體驗至尊遊戲體驗，那麼ALIENWARE品牌日絕對是你不能錯過的節日。同時，品牌日期間，官網還舉辦購機送福利活動，有機會獲得愛奇藝會員年卡，王者榮耀限量版皮膚等神秘珍貴好禮。下面小編就為大家劃劃重點，讓你知己知彼，搶福利，本可以很從容。
官網神秘大禮現身 快快諮詢銷售小姐姐
現在，官網神秘好禮現身，與暴雪合作的定製滑鼠好禮等你來拿。
限量定製滑鼠分為兩款，分別是源氏和D.VA，做為定製的神秘禮品，本禮物僅在官網有贈，是其他地方都買不到的限量品哦，就連官網都沒有它的蹤影!現在，你只要諮詢ALIENWARE售前客服，就有機會獲得這份神秘好禮。
多樣優惠 官網福利享不停
官網不單有滿千減百的活動，更有如下讓你心動的福利：
· 24期免息分期，每月低到你想不到
· 以舊換新，舊機器更享受ALIENWARE額外20%補貼
· DIY定製你專屬的ALIENWARE，僅在官網
· 官網特惠福利，諮詢銷售小姐姐有驚喜
這麼大的優惠還不心動嗎？更多爆款優惠請戳鏈接進官網了解。
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