《龍珠：超》動畫94集文字預告 弗利薩果然來了北京新浪網 (2017-06-01 18:14)
《龍珠：超》動畫94集文字預告公開，標題名為《惡之帝王復活!迎接他的是謎之刺客!?》，看來弗利薩加入是肯定的了，但是為啥又會來一個刺客？在「力之大會」開賽前第7宇宙代表團做出最後調整，悟空去另一世界迎接弗利薩。對第7宇宙懷恨在心的西多拉(第9宇宙破壞神)聽說弗利薩入隊便企圖在參賽前打倒他，於是便派出了刺客前去。看來又得拖兩集的樣子啊。
同時官方還公開了兩個女超賽的動畫人設，凱璐的超賽跟布羅利非常像，下面的註解也是：看著像傳說中的超級賽亞人。這樣的設定還真是超級眼熟啊。
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