新浪科技 譚宵寒

與微信的處境不同，從RTX到企業微信，在企業級市場，騰訊陸續推出的產品並未實現對這一市場的強勢壟斷。而現在，被賦予這項使命的是TIM。

TIM誕生於2016年11月，並在今年3月1日正式上線，TIM基於QQ輕聊版升級而來，在騰訊產品體系中它被定位為辦公場景的團隊協作軟體。TIM使用QQ的賬號體系，用戶可直接使用QQ號登錄，好友、消息完全同步，能夠支持多人在線編輯Word、Excel文檔等。

根據騰訊發佈的財報，2017年第一季度QQ月活躍賬戶數達到8.61億，QQ智能終端月活躍賬戶數達到6.78億。騰訊公司即通產品部產品總監鄢賢卿介紹說，目前QQ依舊活躍著許多公司群，而QQ在向娛樂社交方向演進的同時，也逐漸空缺出面向白領的企業端市場。

這在某種程度上也反映了騰訊對社交IM市場的新理解——隨著中國互聯網人口紅利消失，騰訊的微信和QQ也需要向深入垂直的用戶場景走。TIM啟用的域名是office.qq.com，可以看出其在騰訊內部的戰略定位，但騰訊體系內產品眾多，在內部是天然的賽馬制，騰訊又會給TIM多少時間？

從QQ中切出並留存住白領用戶

在2016年的IT領袖峰會上，馬化騰曾表示，社交產品的網路效應明顯，中國企業社交不好做。「企業級市場比騰訊想像中更慢一些。不像消費級這樣口碑傳播很快」。馬化騰認為，企業級市場是慢工出細活，需要用十幾年的心態去做。

這也反映了企業級社交市場存在許多固有矛盾，行業發展緩慢。鄢賢卿介紹說，辦公需求紛繁複雜，極難定位，同時其中存在著2個矛盾；其一，標準化才能高增長，但企業需求天然個性化；其二，社交化才能規模化，但內部管控是管理者的天然需要。

而在這一市場也產生了兩種商業模式，一是to B模式，自上而下從決策者入手，起點為簡歷企業內部關係鏈，然後支持溝通和流程問題，這也是20多年來的主流探索模式；另一種是to C模式，自下而上，起點為熟人關係鏈，解決普適性的溝通協作問題，然後逐步抽離管理訴求，這一模式目前還沒有較為成功的案例。

to B的模式也是TIM的競爭對手們選擇的模式，而TIM選擇的是C端切入。這在某種程度上也是QQ在向娛樂方向演變期間，騰訊從QQ中切出白領用戶的過程——TIM是騰訊在辦公場景的產品，同時也是留存QQ「大齡」用戶的產品。事實上，TIM也是騰訊團隊打造的產品。

TIM要做的就是將這些在QQ中沉澱的商務用戶、商務社交關係和辦公場景繼承下來，形成一個PC端和手機端銜接的相對純粹的辦公社交生態。這也是TIM區於其同行們的一種獲客渠道，在前期TIM獲取用戶的重要渠道是——挖掘QQ的灰度用戶和頭部用戶，通過良好的用戶體驗培養起口碑。

另據TIM方面介紹，目前其有超過10%的新增用戶來自非QQ活躍用戶。

產品前期定位於溝通

而從功能上來講，據TIM方面介紹，在產品初期，其功能主要定位於溝通，而非提供組織架構的功能。TIM前期的核心能力主要包括輕聊的QQ、多人在線文檔以及日程管理。

從個人角度來講，個人關係鏈創建為主，滿足個人的溝通及交友訴求；從團隊而言，實現組織關係的的弱管控，滿足團隊溝通協作及外部交流；從中心化組織而言，實現組織關係的強管控，滿足組織內的溝通及流程管理效率。

目前TIM的產品特點包括，去廣告植入，讓用戶專注辦公，不受廣告干擾；去娛樂功能，隱藏QQ會員、厘米秀、個性裝扮、空間和遊戲等個性化、娛樂化功能動態，免受工作外的消息打擾；精簡公眾號模塊，僅保留重要的服務號。訂閱號和服務號、購物號等不適用於辦公的模塊已去除；視覺風格更突出內容，中性簡約，注重用戶辦公時的溝通效率。

未來，TIM團隊的核心工作是專注溝通協作的效率問題，將從「消息」、「文件」、「協作「、「開放」四個層面進一步提升。

在最新的1.1版本中，TIM實現了多人在線文檔協作的功能，還增設了授權好友編輯的新模塊，讓在線文檔更具私密性和協作性。

「騰訊會給TIM多少時間？」對產品體系眾多的騰訊而言，其內部也充滿了競爭，對於這一問題，鄢賢卿回應說，團隊對辦公領域產品的摸索已經進行了三年，「騰訊對辦公領域的探索並不是一時興起，而是長線投資。」