聯想澄清首席運營官離職傳聞：系謠言北京新浪網 (2017-06-01 18:12)
新浪科技訊 6月1日下午消息，針對關於聯想集團總裁兼首席運營官蔣凡可-蘭奇將離職的消息，聯想集團發佈澄清聲明。
聯想表示，近日有媒體發佈的聯想集團總裁兼首席運營官蔣凡可-蘭奇先生將離職的新聞是虛假信息，特予以澄清。蘭奇於2011年加入聯想，先後出任聯想集團高級副總裁 兼EMEA區總裁，以及聯想集團全球總裁兼首席運營官。蘭奇對於聯想集團在全球市場的拓展和國際化做出了重大的貢獻，將繼續帶領聯想全球團隊進軍新PC和下一代智能設備市場。
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【CoolCold】專利認證-急冷激涼冷凝床墊枕墊組-2大2小
- ASSARI-房間組二件(床箱+後掀)雙人5尺
- Barnett-雙大6尺三件式房間組(獨立筒+床片+床底)
- MERRELL 水陸兩棲 多功能運動 溯溪鞋 透氣 涼鞋 黃金大底
- 【People Footwear】The Stanley Knit 淺灰/酒紅(休閒鞋)
- Genny Iervolino鱷魚皮包
- 買標籤帶送Epson LW 220DK標籤機
- SONY A6300 單機身組(公司貨)-送專用電池FW50+32GB+讀卡機+
- 【EASTPAK】HAMMERHEAD電腦後背包(OUTWARDS KHAKI)
- 【EASTPAK】Padded Pak’R後背包(SUPERB DOT)
任天堂再也不忍了！？已破解的3DS遭到大規模封禁【北京新浪網】
「朱諾」號首批重要探測成果出爐【北京新浪網】
不喝水能活120年 地球上最頑強的生物是它【北京新浪網】
提前泄密 蘋果將在WWDC大會推出新iPad【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》