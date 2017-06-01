新浪科技訊 6月1日下午消息，針對關於聯想集團總裁兼首席運營官蔣凡可-蘭奇將離職的消息，聯想集團發佈澄清聲明。

聯想表示，近日有媒體發佈的聯想集團總裁兼首席運營官蔣凡可-蘭奇先生將離職的新聞是虛假信息，特予以澄清。蘭奇於2011年加入聯想，先後出任聯想集團高級副總裁 兼EMEA區總裁，以及聯想集團全球總裁兼首席運營官。蘭奇對於聯想集團在全球市場的拓展和國際化做出了重大的貢獻，將繼續帶領聯想全球團隊進軍新PC和下一代智能設備市場。