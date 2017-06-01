2017年5月30日，在北京市副市長王寧的陪同下，文化部副部長丁偉視察了京交會數字娛樂板塊。

兩位領導饒有興趣地體驗了電子飛鏢、VR賽車等電競項目，聽取了有關中國電競場館聯賽（ESCC）的彙報。而在現場大屏幕上，《王者榮耀》比賽也打得如火如荼，參賽戰隊仙閣與eStar分別獲得去年KPL常規賽與季後賽第一。

從KPL到京交會，電競正以前所未有的魅力吸引社會主流的目光。

除了ESCC，本次京交會還有兩項電競活動，包括中國泛電競生態展以及電競產業研討峰會。

在電競初登京交會的背後，是近一年來社會主流大舉落子電競產業的潮流。

2016年，阿里宣布成立阿里體育，正式進軍電競，近來又推動了電競進入杭州亞運會和2017亞洲室內運動會。

另一電商巨頭京東也不甘落後，投資成立電競運營子公司，收購QG與NON戰隊，成立JDG（京東電競俱樂部）正式進軍LOL職業聯賽。擁有1600多家實體門店的蘇寧，也在2016年底成立LOL俱樂部SNG，並在今年4月晉級LPL。值得一提的是，JDG還參加了本次ESCC大賽。

據不完全統計，目前正在建設或有意建設「電競小鎮」的地方政府包括：長沙、重慶、太倉、蕪湖、杭州、廈門……

這個名單還在不斷增長。

網競科技是2017「京交會」數字娛樂板塊的獨家冠名商和操盤者，它們也是全國「電競小鎮」規劃的先行者和榜樣。目前，已經與杭州、湖州、廈門、南昌達成了電競小鎮合作計劃。其中，杭州電競小鎮位於下沙區，雙方共建的電競館將成為2022年杭州亞運會電競比賽場館。而廈門漳州的電競小鎮，網競科技的合作方是大名鼎鼎的百年民企招商局。雙方將在漳州開發區建設一座國家級電競館示範項目，並作為ESCC海峽兩岸電競大賽永久決賽場館。

本屆ESCC跨越2016-2017年，總獎金300萬元。覆蓋全國10個省，1000個賽點。以王者榮耀、LOL、CF為主要比賽項目，除了覆蓋全國的海選賽，還有共12支國內頂級職業戰隊參加激烈角逐。

ESCC是國內首個以電競場館為載體的賽事，其背後推動者除了網競科技，還有網競合作方華體集團。後者是中國奧委會控股的體育產業企業集團，旗下包括了鳥巢、水立方等傳統體育場館。

「招商局來做電競地產，蓋鳥巢的來做電競館，這還是我所知道的電競行業嗎？」某電競資深從業者在京交會現場感嘆道。

對電競人而言，京交會是一個陌生的舞台。

但這又是一個極具象徵意義的舞台。在電競走向主流化的過程中，舞台越來越大，層次越來越高，各個產業實體的玩法策略也要隨之改變。

社會主流資源大舉入場，既是電競的機遇也是挑戰。

主流資源增加意味著更大的格局，但也意味著競爭因素越來越複雜，競爭更激烈。而對電競從業者來說，你自己的視野、格局也要與時俱進，才能把握住行業劇變過程中轉瞬即逝的機遇。

剖析網競科技的布局思路，可以看出當下電競行業的博弈抓手。

網競科技成立於2015年8月，在2016年8月獲得了由深創投領投，浙江省金控和米碩基金聯合投資的1.5億元A輪融資。雄厚的資本實力，一定程度上使得網競科技在布局時更有底氣，但這並非唯一因素。

電競主流化，實際上是一個突破自我，走入新環境的過程。要想脫穎而出，必須具備兩個條件：電競專業性，豐富的主流資源。

6月30日，主題為「十年電競路·商業進化論」的峰會上，群星雲集。華體集團副總裁魏衛革、中國動漫集團副總經理孫浩、中國首個電競世界冠軍兼SC俱樂部創始人馬天元、大神電競副總裁區曉文、夢競科技董事長余淼、太倉市科教新城工作委員會書記陸定峰、電魂網路VP李華鋒、遙望網路聯合創始人方劍、上虞e游小鎮投資促進中心主任陳夢瑤。

對於志在成為電競行業IMG的網競科技而言，跟在別人後面亦步亦趨毫無意義。體量和資源決定了網競科技只有成為「綜合服務運營商」，為整個行業夯實基礎，才算是真正的成功。

IMG的業務涵蓋體育產業方方面面，從頂級體育賽事，到賽事讚助，明星客戶代理，以及世界級體育訓練學院。此外，它們還利用全球資源、人脈關係與專業經驗，幫助其他體育產業實體提升品牌形象。

用一個詞形容這種模式，就叫「鯉魚躍龍門」。

「綜合服務運營商」，提供的是龍門。它們因為產業鏈全布局，具備其他公司無法提供的資源，可以全方位多角度以最快的效率提升品牌。

在電競館這一領域，網競科技的「龍門效應」正在形成。

今年3月，作為中國體育場館協會理事長單位，華體集團推薦了網競科技成為中國體育場館協會《電競場館建設標準》主參編單位。5月8日，中國體育場館協會於北京體育館召開《電競場館建設標準》專家審查會。網競科技受邀參會，公司CEO曾海、COO朱濬是標準主要起草人，不僅負責標準與常態化運營相關的素材提供，還是移動電競館標準的專業負責人。

《電競場館建設標準》包含國內首個以電競為主的體育場館體系：華體電競館「1110合作計劃」，未來 3-5年聯合地方政府、投資機構及各類企業，在全國投資建設、合作運營10個專業電競館、100個標準電競館、1000個以上的基礎電競場館。

隨著布局深入，未來網競科技的「龍門效應」將到何種程度，令人期待。

6月1日，京交會最後一天，中國電競產業大會將在國家會議中心召開。屆時將發佈全球首個《電子競技場館建設標準》，並簽訂總規模67億元的電競項目。據艾瑞諮詢的數據，2016年整年中國電競產業規模也不過400億元。

毫無疑問，巨大的風口就在眼前，電競主流化之路已經不可逆轉。對所有人來說，抓住這一機遇，才能在未來從電競行業切下更大的蛋糕。