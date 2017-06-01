2017年，直播行業似乎沒那麼熱鬧。然而，進入5月，直播行業唱起了「冰與火之歌」，一方面，以映客下嫁宣亞為起點，引發一眾人等頻頻唱衰直播；另一方面，陌陌財報，熊貓、花椒、虎牙陸續宣布獲得數億新融資，又讓人嗅到直播「復甦」的氣息。就在剛剛過去的小長假，武漢鬥魚嘉年華全網「圍觀」人次達到1.7億，在限流情況下線下人流達到35萬，其中，5月29日入場人次超過15萬，創武漢大型文化活動單日入場人次之最。

是誰在圍觀主播們？

「以後誰再說鬥魚有1000萬水友，我真的相信！」

「感覺半個武漢的年輕人都去鬥魚嘉年華了。」

……

5月28-30日在武漢舉辦的鬥魚嘉年華，給人的第一印象就是——人。

據了解，此次嘉年華邀請了上千名主播明星、電競選手、二次元名人及多家海內外企業參與，覆蓋遊樂、電競、遊戲、明星、娛樂、科技、美食、二次元等方面，並選擇了武漢長江中軸的地標——漢口江灘公園作為主會場，從防汛紀念碑到五福廣場，佔地約25萬平米。三天的活動在限流情況下，參觀人數達到了35萬，以ChinaJoy 為例，2016年CJ的參展人次也不過在32.55萬。

一個顯著特點是，鬥魚嘉年華沒有一線明星加持，僅靠平台上的主播和多元化的互動內容，即已達到了空前效應。尤其在29日，人氣主播馮提莫、陳一發亮相演唱會，台下一度聚集了近7萬名觀眾。

有媒體形容，如果說音樂節是文藝青年的盛會，那麼鬥魚嘉年華則是普通青年們的狂歡。現場，處處可見三五成群的大學生，「德雲色，有牌面」、「天王蓋地虎，提莫一米五」、「陳一發兒最NB」等主播應援牌隨處可見。

一位當地大二男生表示，這次嘉年華來滿三天，就是為了集齊與鬥魚四位人氣主播——軒子巨2兔、陳一發兒、馮提莫、女流的合影。女觀眾的數量也比想像中多。《王者榮耀》明星表演賽，《英雄聯盟》主播見面會等觀眾中都不乏女孩身影。來自湖北經管學院的張同學提到LOL主播「微笑」時，很興奮，「我們四個女生都是他的粉絲，只要是他的直播一次不落地看。」

有些人並不能理解，為何那麼多水友為了見一面心儀的主播，在武漢的烈日下排隊數小時；或許，這就是主播與粉絲之間的互動——有一種陪伴叫做直播。

CBNData發佈的《2016中國大文娛產業升級報告》指出，我國2015年人均GDP突破8000美元，物質消費逐漸被精神消費所取代，一場全民娛樂時代已經來臨，而90后、95后則是這場文娛浪潮的主角。

90后是物質豐沛的一代，也是「孤獨」的一代，渴求著陪伴式的成長和去中心化的自我表達，直播的出現，正迎合了這種趨勢。作為直播界首個規模最大的文化綜合活動，鬥魚將「平台—用戶—主播」之間的情感連接，以嘉年華的形式立體化地展現出來。與其說，是數以萬計的年輕人在圍觀，倒不如說，直播，更像是年輕流行文化的一個切面。

直播風口已過？

看來這個結論為時尚早。

褪去泡沫，馬太效應更凸顯？

業界傾向於將直播類比網約車、團購、共享單車等行業，但不同的是，後者更像是資本驅動的風口，以共享單車為例，只要就近的都會去騎，用戶並不會太在意品牌，但直播是需要通過自身技術優勢、內容優勢來佔領最終市場的。一個直播平台用心經營好，頭部效應會像滾雪球一樣，平台越大，主播越多，提供的內容越多，觀眾越多，形成良性循環，對其他平台會造成非常大的碾壓。

作為從遊戲直播起家的鬥魚，業界往往將其定義在垂直範疇。不過，從2016年開始，鬥魚發力「直播+」和「快樂+」戰略，內容已延展到政務、警務、文化、公益、生活、電競、娛樂、體育競技、大眾創業、萬眾創新等方面。從嘉年華的陣容來看，泛娛樂化的內容和遊戲平分秋色，人氣也不分伯仲。

嘉年華期間，鬥魚公佈了一個重磅消息——在武漢成立一支10億的文創基金，依託當地政府支持及鬥魚自身優勢，打造直播產業集群，包括主播培訓，電競賽事及戰隊，大數據、直播電商等。目前，鬥魚已註冊成立了二十多家子公司，覆蓋直播文化產業上下游。

鬥魚嘉年華也釋放出一個信號，強勢平台在內容深耕和產業推動上會更具優勢，在行業的深度洗牌期，馬太效應將會更加明顯。

武漢為何力挺直播？

數據顯示，嘉年華的三成觀眾從外地專程來漢。

「我是慕名來參加這次鬥魚嘉年華的，也是第一次來武漢。這兩天，武漢年輕人的高度聚焦、城市的生機、動感與活力，都給我留下了深深的印象，也讓我有了下一次還要來武漢的衝動。」20歲的石胡龍是江蘇省南通人，專程趕來武漢，連續兩天參加了嘉年華的活動。

POP！Life是世界領先的潮流文化公司，此次與鬥魚深度合作，將其風靡全球的潮流漫展首次帶入武漢。POP！Life公司副總裁Simon Zhu表示，「我們和全球1000多個品牌都有合作，包括迪士尼、DC、夢工廠、NBA等，在現場可以看到我們帶來的《加勒比海盜》《暮光之城》電影的演員，我們把這些明星請過來，把一系列的潮流文化和泛娛樂文化帶到武漢，這是第一次！坦白講，今天我們有點被震懾到了！我覺得武漢人太熱情了！我們會考慮將來和武漢有更深層次的合作。」

此次鬥魚嘉年華中，隨處都可見政府的身影。鬥魚相關負責人也提到，嘉年華籌備期只有2個月，若沒有政府支持，是不可能實現的。

武漢相中的不僅是嘉年華的人氣，更重要的是——直播不僅是互聯網最具朝氣的新興行業，也兼具文化內涵和文創基因，對於城市名片的打造，當地互聯網產業氛圍的提升和直播產業的進化，都具有重要的抓手意義。鬥魚+武漢，也為直播行業的發展提供了全新的視角和樣本。

風口尤在，用戶需求仍很巨大，已經搶佔到直播賽道先機的小巨頭們，開始大招頻出，無疑，直播的下半場，會相當好看。