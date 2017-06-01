英國風投機構Atomico今日發佈了一份中歐遊戲行業報告，表示歐洲遊戲市場已經成為亞洲投資者重點關注的區域。

報告表示，目前36%的手游發行公司都駐紮在歐洲，歐洲遊戲工作室吸引的投資正在增加，其中很多投資者來自中國。

2012年以來遊戲行業最大的20筆併購交易的總交易價值高達460億美元，其中，中國買家貢獻了總交易價值的55%，而歐洲的併購目標公司佔據了總交易價值的70%。

2017年，遊戲公司35%的融資都流向了歐洲遊戲公司，預計這個數字在今年還將繼續增長。

過去15年間，共有24家十億美元級別的遊戲公司成立，其中中國佔據的數量最多，達到11家，歐洲有6家。在50家最具價值的遊戲上市公司中，有43家來自亞洲，其中18家來自中國。

此外，中國還是世界上本地化程度最高的遊戲市場，目前中國玩家在iOS應用商店遊戲支出的93%都花在了中國遊戲上；從2012年到2016年，中國玩家在iOS應用商店遊戲上的支出增長了72倍。

完整報告下載地址：http://news.atomico.com/europe-meets-china/