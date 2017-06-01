新浪科技訊 6月1日下午消息，菜鳥網路與順豐今日的口水戰引發關注，菜鳥再對此事回應稱，出發點為信息安全，但順豐拒不合作。

菜鳥今日發佈聲明稱，順豐今日凌晨宣布關閉對菜鳥的數據介面。截至中午，順豐已經停止給所有淘寶平台上的包裹回傳物流信息。

而順豐方面則表示，是菜鳥先提出所有快遞櫃信息的觸發必須通過菜鳥裹裹，取件碼信息無條件給到菜鳥，豐巢需要返回所有包裹信息給菜鳥（包括非淘系訂單）。豐巢難以接受以上合作條款。今年5月，菜鳥提出，以數據安全為由停止對豐巢的合作，並在6月1日0點下線豐巢介面信息。今天菜鳥以到期為由，以信息安全為由，有針對性的封殺豐巢。順豐方面還稱，封殺背後是阿里方面想讓順豐由使用騰訊雲切換到阿里雲。

實際上，菜鳥在此前的回應中對此進行了解釋，稱此事發生前，為保護消費者隱私、電話信息安全，菜鳥根據安全團隊的建議正在對全網物流數據進行信息安全升級。將加強對海淘、快遞櫃等物流數據的多重交叉驗證，但順豐及豐巢等出於各種原因並不配合。

而在順豐作出回應后，菜鳥方面再次表示，對順豐、豐巢因為各種原因推脫難以理解。信息安全不能有任何折扣，這一點不會有任何讓步。（張俊）

以下為菜鳥回應原文：

1、我們長期以來和所有物流合作夥伴合作的都很好，共同促進信息安全和消費者隱私保護。但順豐、豐巢因為各種原因推脫，令人難以理解。2、任何事情都可以談，但信息安全不能有任何折扣，這一點菜鳥不會有任何讓步。3、菜鳥是整個物流行業的合作夥伴而絕非競爭者，確保信息安全、提升效率、迎接每天10億包裹是我們共同的目標。