新浪科技訊 6月1日下午消息，阿里巴巴旗下旅行品牌飛豬發佈「旅行設計生態戰略」，推出酒店全場景信用消費，同時宣布飛豬定製旅行頻道上線。

推「設計生態」

阿里巴巴集團副總裁、飛豬總裁李少華介紹說，作為旅行設計、營銷和服務平台，飛豬的設計生態包括兩個層面：從消費者而言，「設計」意味著既可以通過平台搜索購買組件式產品自行規劃旅行，也可以直接購買飛豬既有設計的旅行專線，還可以主動提出需求由平台商家提供定製的專屬旅行服務。

再者，從平台商家角度出發，李少華表示，「設計」首先意味著承接飛豬大數據優勢和用戶需求規模化帶來的C2B機會，滿足用戶的購買需求；其次能夠定期批量化的旅行設計新品；並且能夠藉助阿里巴巴的信用、會員、營銷等資源優勢，設計新的旅行商業模式。

全場景信用消費

李少華表示，基於電商以及支付體系下積累的一些用戶消費行為的數據還有支付能力在信用當中的數據，飛豬把信用消費推到了整個酒店的場景。藉助阿里巴巴背後的信用系統，消費者能夠享受到酒店內外的「免押先享后付」消費，整個過程無需押金，無需使用現金，也無需多次掃碼支付，離店后24小時由支付寶賬戶自動進行線上后付扣款結算。

飛豬首席產品官胡光華介紹稱，以未來酒店「信用住」為例，已有超過10萬家未來酒店接入，超千萬人次用戶使用，累計為用戶節省超過300萬小時，以及數十億的押金。

李少華透露，接下來會從酒店場景跳出來，在消費者旅行環節更多的場景複製這個案例，最終的目的是希望實現消費者目的地的全場景信用消費，免去原來傳統的那些比較麻煩的流程體驗。

「線下的信用場景重大的違信事件的數據也會打通起來，所以信用模型的數據打通其實未來整個社會進行信用消費信用社會的一個非常關鍵的一步。」李少華表示。

入場定製旅行

飛豬的入場可以說使得近日備受關注的定製游市場變得更加熱鬧。有別於跟團游和自助游，定製游是一種根據客戶的個性化需求設計行程、提供旅行服務、進行商品組合的新型旅行方式，但因統一的服務標準的缺失，市場便顯得魚龍混雜。

飛豬首席產品官胡光華表示：「通過阿里大數據顯示，自2015年以來，定製旅行的需求量呈極速上升趨勢，飛豬此次上線定製旅行頻道，一是利用阿里巴巴的大數據能力為定製旅行市場帶來規模化創新，二是給定製旅行商家一個更高效、更具競爭力的平台，讓商家可以在飛豬平台上推廣自己的品牌，建立核心用戶群。」

飛豬定製旅行頻道負責人表示，阿里的大入口和大數據，能呈現消費者對定製旅行需求的搜索內容，相同的行程需求湧現至一定規模，飛豬將通過大數據分析指導商家進行規模化採購，規模化供應鏈管理，從而可以逐步降低以往高企的定製成本。(徐利)