說到童年玩過的遊戲，許多95后、00后玩家是在Game Boy、PSP平台上面找到了樂趣。但是在這些便攜的掌機之前，老玩家們基本只有街機和PC的單機遊戲可以選擇，而這其中就有很大一部分經典的滄海遺珠，他們雖然不像仙劍、軒轅劍、紅色警戒一樣具有極高的知名度，卻在那個時候為老司機們的青春留下了濃墨重彩的一筆！在今年的六一兒童節，我們不妨一起來對比下看看，那些只有國內外老司機才懂的童年經典。

1990年~1992年

在那個電子遊戲啟蒙的年代，國內玩家大多都被RPG類的遊戲統治，而國外玩家大多被FPS、RTS等遊戲支配。

天使帝國（國內）

發行時間：1993年

《天使帝國》作為一款PC端的策略戰棋RPG，第一代作品採用的是老式的Dos界面，故事背景發生在一個只有女性的世界，因此遊戲中無論是臨危不亂的妮雅、精明幹練的琴斯還是豪放不羈的蒙欣曼，都讓一眾老司機浮想聯翩，特別是在當時堪稱精細的畫面襯托下，一邊欣賞動感的戰鬥動畫，一邊看著性感的人物形象，完全可以用「享受」來形容。

重返德軍總部（國外）

發行時間：1992年

在國內遊戲基本上都以RPG或者SRPG為主的時期，國外開發商發佈了一款里程碑式的遊戲——《德軍總部3D》。《德軍總部3D》是一款真正將第一人稱射擊的概念和框架展現給玩家的遊戲，雖然遊戲採用了偽3D的形式，但是這種基本模擬正常持槍視角的FPS模式，讓絕大多數老司機都驚異於遊戲竟然還能這麼玩。以至於在這種視角和場景的浸淫之下，讓許多玩家再看到微軟的迷宮屏保時，總會不自覺地想要來上一發！

1993年~1995年

國內許多家庭那個時候剛剛才了解到電腦是個什麼東西，當時能擁有遊戲的正版光碟，絕對是一種奢侈的體驗。而大多玩家都是在路邊攤，5塊錢購買一張盜版光碟。

炎龍騎士團（國內）

發行時間：1994年

《炎龍騎士團》自1994年發行以來，這款S.RPG可以說是打破了日式戰棋一統天下的局面，獨具一格的全景戰鬥界面，將人物技能特效從傳統橫版界面轉向第三人稱視角的方式，更加貼近真實的戰鬥畫面，也使得玩家可以切實地感受到每個人物的獨特之處。

神秘島（國外）

發行時間：1995年

《神秘島》系列作為一款冒險遊戲，主要採用的是神秘詭譎的情節，搭配繁複奇妙的謎題來挑戰玩家的智力極限，甚至於大部分老司機哪怕是對著攻略一步一步玩下去，也不見得能通關。神秘島堪稱遊戲史上為數不多銷量能超過暗黑系列的遊戲作品，可見其在國外玩家心中的地位。

1996年~1999年

PC遊戲在那個年代逐漸風靡起來，武俠小說仍然佔據著國內許多玩家日常的休閑時間，於是諸如《新絕代雙驕》等RPG武俠遊戲誕生了，而歐美玩家則剛剛開始接觸第一款產生普遍影響的網路遊戲——UO。

新絕代雙驕（國內）

發行時間：1999年

雖然武俠遊戲琳琅滿目，但是《新絕代雙驕》在1999年就將遊戲中的人物性格塑造的如此豐富的還是少數，無論玩家是選擇「小魔星」江小魚，還是「冷麵心」花無缺作為主線，隨著曲折多變的劇情不斷深入，都能夠感受到主角細膩的感情，和原著中剪不斷理還亂的情理糾葛。

UO《網路創世紀》（國外）

發行時間：1997年

作為在1997年下半年上線的一款網路遊戲，《網路創世紀》雖然不算第一款MMORPG網游，但絕對是第一款產生普遍影響的網路遊戲，國外許多骨灰級老司機都是從《UO》開始領略網游魅力的。

在那個遊戲基本玩單機，光碟基本靠盜版的年代，玩網游可以算上是奢求，除了購買遊戲光碟安裝以外，對於處在14.4Kbps上網時代的國內玩家來說，沒有人能用2K的速度下載完這將近600MB的遊戲客戶端。

異域鎮魂曲（國外）

發行時間：1999年

不同於國內武俠遊戲中對於美好事物的嚮往，《異域鎮魂曲》對於生死之間的哲學真理展現出了更多的探究，而這些恰恰滿足了國外許多玩家別樣的心理需求，雞湯喝多了以後，來點毒藥換換口味，就是小編當時看到這款遊戲后的直接感受。

在這款RPG中，玩家會遇到很多長相醜陋，帶有恐怖美學的敵人，甚至自己的隊友，哪怕正面看上去帶有惹火的身材，一轉身，卻長著惡魔的翅膀，或者是妖怪的尾巴，在這種陰暗的畫面中探索各種情節和謎題，相信會比在國產遊戲中走過詩情畫意還要讓人印象深刻！

家園（國外）

發行時間：1999年

《家園》這款遊戲對於初次接觸的玩家來說，本作帶來了前所未有的遊戲體驗，因為它將戰場帶到了3D太空之中。遊戲的多人模式又採取即時戰略類型，使得玩家通過建設建築，製造不同類型的飛船在這廣袤的太空中相互博弈，固有的黑色背景搭配空洞的場景設置，詮釋著一種另類的美。

2000年

隨著技術的發展，到了2000年，國內外的遊戲廠商也開始在畫面上尋求突破與創新，許多遊戲開始將畫面進行3D化。

風色幻想（國內）

發行時間：2000年

如果說有哪款遊戲的外包裝讓老司機們躁動不已，《風色幻想》絕對是當仁不讓，至少小編當時在一堆盜版的「正經」遊戲光碟中一下子就被它吸引了。《風色幻想》系列最早的作品《魔導聖戰－風色幻想》發行於1999年，在那個武俠遊戲大行其道的時期，《風色幻想》這種採用了超高自由度的RAP戰鬥系統，結合了接近於3D的遊戲畫面以及超性感的人物形象設定，給玩家留下了非常深刻的印象。

英雄薩姆（國外）

發行時間：2000年

如果說《德軍總部3D》讓國內玩家第一次感受到了FPS的魅力，那麼《英雄薩姆》則讓玩家更多地體驗著FPS的爽快戰鬥風格。作為一款節奏極快的射擊遊戲，具有大量的幽默成分和獨特的風格，同時還擁有一個非常強大的3D引擎，讓屏幕能顯示大量3D角色。

而對於從國產RPG過度到國外FPS遊戲中的玩家來說，國外那種追求緊張刺激、暢快打擊感的遊戲給玩家們的反應能力、手指的靈活程度都帶來了不小的挑戰。

2001年

到了2001年，RPG類遊戲的玩法變得不再是打怪升級走劇情的常規套路，而是引入了更多的養成、策略等其他玩法，讓遊戲的玩法不再單調。而國外的遊戲則讓玩家有了更多更自由的選擇。

三國趙雲傳（國內）

發行時間：2001年

當時以三國為題材的遊戲大多偏向於策略經營，但是2001年推出的這款《三國趙雲傳》則採用了ARPG模式，以趙子龍作為主角，這不僅讓男性老司機們被遊戲的戰鬥模式所吸引，更是讓一眾女司機們在趙雲那帥氣的形象下欲罷不能。

小編當初在網吧遊戲時，用的是其他玩家的存檔（那是所有電腦都還沒有還原設定的時期），不僅趙雲的等級非常高，裝備、技能也是極其強力，殺起敵人來如砍瓜切菜，完美詮釋趙雲七進七出的形象。

傲世三國（國內）

發行時間：2001年

在國內的三國題材遊戲中，《傲世三國》可以說是一個另類，它採用了即時戰略模式，卻又擁有模擬經營成分。不過《傲世三國》里除了建造、貿易、招兵買馬和招募名將所獲得的成就以外，最讓老司機們驚異且樂此不疲的絕對是遊戲中的科技因素。

笑傲江湖（國內）

發行時間：2001年

1000多種武功招式、250種戰鬥場景以及220多段驚人的過場劇情，這些數據放在15年前，就已經是大手筆！更不用說這是一款全3D視角的RPG了！

大部分玩家被《笑傲江湖》吸引，除了忠實於原著的劇情外，就數這些數據所帶來的震撼了。當初小編一開始接觸時，不僅被遊戲畫面所吸引，同時也被遊戲中一段段製作精美的過場動畫深深觸動，在那個年代，一般只有遊戲開頭、主要劇情、結局這幾個關鍵點才會有那麼幾段動畫，開發商確實挺下血本。

除此以外，遊戲中還強化了招式的華麗感，為了漂亮的施展各門派獨門的絕學，當某一些武功可連續出招時就會出現反白提示，只要掌握住規定時間，主角出招會如入無人之境、非常的洒脫快意。

黑與白（國外）

發行時間：2001年

作為一款全3D畫面的遊戲，《黑與白》那開闊的場景和自由度極高的視野轉換使其成為了2001年的話題大作，只要是屬於玩家的臣民，不管是獅子、老虎甚至斑馬、烏龜等寵物，都可以由玩家自由地培養，哪怕你讓這些寵物長得異常巨大，直立起雙腳像人一樣行走也是完全可能。

這種如上帝般自由的遊戲模式，在遊戲中沒有對錯之分，一切以玩家選擇的路線為主，而這也讓玩家更加深入地見識到了國內外遊戲的區別之處。也讓更多國內玩家開始關注國外的大作。

2002年

到了2002年，國內許多單機遊戲開始將細節刻畫的更加細膩，但隨著網路遊戲在中國逐漸萌發新芽，2002年之後，基本都是網游的天下，就很少再有優秀的小眾單機作品出現了。

刀劍封魔錄（國內）

發行時間：2002年？

《刀劍封魔錄》這款遊戲，許多老玩家都會將它拿來和《暗黑》做比較，但《刀劍》給許多玩家的印象是青出於藍而勝於藍。遊戲融合了拳皇和暗黑的元素，需要針對戰鬥場景和敵人時刻做出正確的判斷和攻擊、防禦方式！玩家需要針對不同敵人使用不同攻擊方式。

與暗黑狂砍狂吃藥完全不同，遊戲難度很高卻很有挑戰性，玩家就越是欲罷不能，堪稱那個時代的「黑魂」，哪怕現在玩起來也痛並快樂著。

聖女之歌——人魚的新娘（國內）

發行時間：2002年

遊戲取材於原創的88萬字劇本《聖女之歌》，搭配全解析度的動漫劇情，以及遠超其他同類作品的配音將玩家的目光深深地吸引住，哪怕到現在都讓玩家們津津樂道。玩家在戰鬥之餘，不需要等待冗長的文字介紹，而是以看動漫的形式了解遊戲劇情，在動聽的背景音樂襯托下，整個過程非常自然。

同時，遊戲還獨創橫跨三個遊戲畫面的超廣角戰場，並引入團隊合作，玩家可以讓兩個角色同時出擊，在戰鬥中使出石破天驚的合擊招式，這些都是現在許多遊戲所借鑒的玩法。