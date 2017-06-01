雖然「宅」這個詞聽起來總是讓人感覺跟「時尚」「炫酷」沒什麼關係，但其實很多動畫的世界觀都十分獨特、有個性，就連動畫的片頭曲都「炫酷到沒朋友」。我們一起來看看有哪些作品吧！

1、《軍火女王》

《軍火女王》由高橋慶太郎的同名漫畫改編，動畫於2012年播放，共兩季。這部作品以軍火商蔻蔻以及厭惡兵器的少年兵喬納為主角，講的是他們共同旅行、倒賣軍火的故事。

女主角名叫蔻蔻·海克梅迪亞，她是海運巨頭海克梅迪亞的女兒，在HCLI公司中負責歐洲和非洲兵器的運輸工作，簡單說來就是一個軍火商。她帶著幾個得力的手下，在炮火中笑談生意，可以說是膽識過人。從小接受精英教育的蔻蔻不但會多種外語，也有驚人的經商才能，但偶而也有像「大小姐」一樣的萌萌噠的劇情。

男主角名叫喬納，他擁有一頭銀髮和淺黑色的皮膚。在戰亂國度出生的他從小就被迫拿起槍支，戰爭毀了他的家園，害死了他的父母和朋友，他也只懂得拿起槍戰鬥，沒有槍就活不下去。對於他來說，軍火商女主角蔻蔻是他最恨的人種。

而蔻蔻雖然身為軍火商，但是卻厭惡戰爭。她自稱「販賣軍火是為了世界和平」，聽起來是句歪理，但是蔻蔻卻真的想讓它實現。

這部作品的故事設定聽起來就相當炫酷，故事的劇情也是非常吸引人。雖然有人不喜歡這部作品的人設，但是看習慣之後就會覺得還挺帶感的！動畫整體製作也是相當的精良，有熱兵器轟炸，有冷兵器互博。除了帥氣的戰鬥以外，人物之間的互動也十分有趣。順便一提，這部作品的片頭曲也是相當的炫酷！

2、《進擊的巨人》

《進擊的巨人》改編自諫山創創作的漫畫，動畫的第二季於2017年4月播出。這部作品也是光憑OP就能把人鎮住，由Revo（Linked Horizon）創作並演唱的《紅蓮的弓矢》《自由之羽翼》以及第二季的OP《奉獻心臟》，都是時髦度很高而且相當帥氣的歌曲，歌曲也非常恰當地反應了動畫的內容。

《進擊的巨人》是一個抗爭與戰鬥的故事。人類原本和平地生活在大陸上，某天世界上突然出現了身形高大的巨人，他們甚至可以高達幾十米，人類與其相比就像老鼠一樣。這些巨人不知道為什麼會出現，但是他們是人類的天敵，會不由分說地攻擊人類，吃掉人類。人類在其一邊到的攻勢之下，只能被逼到世界的一個角落，建造起了三重高大的城牆，在其中苟延殘喘。人類以自己的自由為代價，交換了虛假的和平與安全。

男主角卻是一個好奇心強、渴望自由的男孩。他嚮往著自由的世界，他認為那些安於生活在城牆內的人就像「牲畜」一樣。然而，某天高達六十米的巨人突然出現，用壓倒性的力量破壞城牆，人類和平的生活以及男主角對於「自由」天真的幻想都被毀滅。

艾倫加入了調查兵團，他發誓一定要報仇，一定要親手驅逐所有巨人。但是正式的戰鬥才剛開始，調查兵團就已經死傷慘重。更可怕的是，艾倫居然能變成巨人，而且他還不是唯一一個能變成巨人的人，難道所有的巨人都是由人類變成的嗎？

3、《代號D機關》

2016年的四月番《代號D機關》改編自日本小說家自柳廣司創作的短篇小說。這部小說曾獲第30回吉川英治文學新人獎和第62回日本推理作家協會獎，在日本取得了相當高的人氣，另外還有簡體中文版。也就說，原作並不是輕小說或網路小說，而是一本普通的小說。

故事背景是1937年秋天，結城中校不顧陸軍高層反對，在軍隊中成立了間諜培訓學校「D機關」，所挑選的都是無背景的年輕精英，從零開始培訓。發生在這樣的歷史時期，而且又是由日本人所寫的與軍隊有關的故事，故事背景很容易引起爭議。不過可以不用擔心，因為這部作品的內容其實與戰爭和政治是沒有關係的，作者本人也借角色之口說過多次不希望發生戰爭，因為間諜基本上是和平時代比較有用。動畫第一集就是惡整日本陸軍的軍官，差點讓他自盡。動畫的主要劇情就是看各種年輕帥氣的小夥子們玩各種間諜手段，各種撩妹撩漢撩小孩……呃，似乎有哪裡不太對……

《代號D機關》的片頭曲也很有格調，一堆紙牌變幻，一堆帥哥耍酷，成功奠定了動畫基調，動畫的第一集開頭也是以打牌為開頭。看完會覺得你們間諜玩個牌真是好累啊……

另外，這部作品雖然對臉盲患者不太溫柔，但因為基本上是短篇故事，一集或兩集就是一個單獨的篇章，所以即使記不住人物也沒什麼關係。

4、《丹特麗安的書架》

《丹特麗安的書架》改編自三雲岳鬥創作的同名輕小說，TV動畫版於2011年7月15日播放。這部作品的片頭曲《Cras Numquam Scir》是用拉丁文演唱的，不但格調超高而且非常動聽。

故事發生在1919年至1920年的英國近郊，男主角修伊的祖父是一個收集書的狂人。祖父遺囑中寫道，想要繼承他的宅邸，條件就是繼承丹特麗安的書架。於是修伊來到了古老的宅邸，在地下室的書堆中遇到了一位名叫達麗安的神秘少女。

達麗安身穿黑色的長裙，據說她擁有幻書的知識。什麼是「幻書」呢？據說「幻書」是指不該存在於世的夢幻之書。它儲藏著惡魔智慧，蘊含著強大的禁斷力量，能賜予讀者無盡恩惠，但也會顛覆世界令其崩潰。修伊就親眼看到了這種神奇的景象，而令他更驚訝的是，少女達利安胸前掛著黑色沉重的鎖就是「丹特麗安書架」的入口「通往惡魔的智慧的門」。擁有幻書的知識的人稱達利安是「黑之讀姬」「惡魔公主」，達利安自稱「壺中之天」。

5、《星際牛仔》

《星際牛仔》是由SUNRISE動畫公司製作的原創動畫作品，於1998年播出，曾於2000年獲得日本科幻大會星雲獎。

故事背景設定在2071年，隨著超光速航行和位相差空間門技術的實現，人類居住的場所已經擴展到整個太陽系。然而，50年前的2022年，在位相差空間門開發實驗時發生了一起重大事故，地球和月球都遭到了毀滅性的打擊，地球上變得一片荒蕪。從此，國家不復存在，人類則移居到各個星球，形成了單獨的社區。同時，這也導致了貧富差距進一步擴大，治安問題也成為了大難題。在警力不足的情況下，有些組織開始允許個人抓捕通緝的罪犯並換取獎金，「賞金獵人」便由此誕生。

男主角斯派克·斯皮格爾便是30萬賞金獵人中的一員，他於2044年6月26日出生於火星，身材瘦高，留著爆炸頭，功夫高強，槍法了得。他和夥伴杰特一起駕駛飛船BEBOP號捉拿逃犯，其間又結識了嗜財如命的美女、電腦神童、以及擁有高智商的數據狗艾因。四人一狗在星際航行中將遭遇種種人生中的悲歡離合。

6、《黑礁》

《黑礁》由廣江禮威的漫畫改編，TV動畫於2006年播放，TV版共兩季。講述一位普通的日本職員不知為啥被捲入黑道之間的鬥爭。作品的主題是黑道、犯罪、戰鬥，有狂野的大叔，有帥氣的美女，有可愛的少女，有華麗的戰鬥……讓人百看不厭！

男主角原本是個普通上班族，但在一次護送公司重要光碟的過程中被「黑礁商社」劫持。然而，本應援助他的公司卻將他拋棄，男主角在絕望之時居然選擇了加入了黑礁商社並改名洛克。既然沒有出路，那就開始新的人生吧！

《黑礁》的片頭曲也非常有特點，快節奏和經過加工的甜美聲音，只有一個字能形容……炫酷！

7、《混沌武士》

《混沌武士》是2004年播放的原創動畫，雖然年代已經很久了，但令人驚奇的是即使在今天看來它依然是那麼時髦。不論是畫風、人物設定、劇情、音樂……不但一點不老套，反而有種新鮮感。

故事發生在日本的江戶時代，有濃濃的時代氣息和歷史元素，但是卻又十分巧妙地融合了一些現代文化元素進去，形成了獨特而有趣的世界觀。兩個男主角的戰鬥場景製作得也相當帥氣、拉風。

8、《鋼之鍊金術師》

《鋼之鍊金術師》由荒川弘的漫畫改編，TV動畫版有03版和09版兩個版本。這部作品的世界觀非常有趣，獨創了使用鍊金術戰鬥的設定，「等價交換」的原則也深深地留在觀眾的腦海中。

男主角愛德華·艾爾利克是史上最年輕的國家鍊金術師，人稱「鋼之鍊金術師」。他在小的時候想復活母親，於是與弟弟一起進行了禁忌的人體煉成術，然而卻悲慘地失敗了，失去了弟弟的肉體和自己的左腳。接著他以右臂為代價，將弟弟的靈魂固定到了鎧甲上。後來他成為了國家鍊金術師，希望尋找到賢者之石，取回自己和弟弟的完成的身體。