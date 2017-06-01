圖說:0527 終極畫作發表會-選手與導師馬賽

欣傳媒 | 綜合報導

2017年5月31日，台北訊- 全球數位板領導品牌Wacom舉辦「2017最強畫師大對決」五天四夜環台挑戰賽，由跨界創意人馬賽Kyo帶領著來自台灣與新加坡六位新生代電繪好手，組成兩隊「最強畫師」挑戰隊，全球首創數位結合傳統人文，以實境拍攝、連續競賽方式，於2017/5/22-26期間，進行五天四夜限時環台行動創作之旅! 以前所未見的形態發揚台灣在地國寶級文化工藝與產業的新風貌!

自今年二月開始，歷經三個月二階段的初選複選階段，自台灣與新加坡挑選出共六位年輕世代來自不同領域的電繪頂尖高手，分為兩隊競賽。選手各自配備一台Wacom MobileStudio Pro繪圖平板電腦，搭上環島巴士，以每日實境記錄方式，走訪台灣代表性景點與人物，每日體驗在地文化和挑戰創作任務關，一邊旅行一邊蒐集創作素材和靈感。5月22日一行隊伍從台北自由廣場出發，拜訪了九份、宜蘭 、花蓮、台東、屏東、高雄、彰化、南投、台中......再回到台北，五天四夜的時間途經十數個縣市與重要文化與景觀，並實際拜訪的台灣各種精彩景緻與傳統文化產業。

有別於一般數位科技的冰冷，此次環島挑戰中特別著重在創作和人與人、人與景、人與傳統文化之間的互動與溫度。尤其是一群新世代的數位電繪高手拜訪美濃國寶級的紙傘大師林榮君老師的不同世代創作交流，以及一行人拜訪了以產蚵著名的王功蚵田，除了體驗赤腳在濕地摸蚵外，創作者們更進一步與蚵田農民一起進行自畫像合作創作，從未接觸過數位繪圖板的蚵農們，在年輕選手們的即時教導下帶著靦腆害羞地拿起陌生的數位筆，一筆一筆地畫出他們人生中的第一件數位作品，蚵農紛紛表示＆ldquo;喚醒了遺忘多年的繪畫樂趣＆rdquo;。此溫馨的一幕也成為這群電繪高手們以及隨行工作團隊最感動的一刻，數位創作不專屬於新世代，而是串起世代，並且跨越國界。

此次跨國性的競賽歷經五天四夜旅程，並且在有限的創作時間下，風格成熟但卻迥異的選手們如期在5/27完成了終極畫作「我的畫筆，我的奇幻旅程」，將此次環島所見所聞所感受的感動，用Wacom Pro Pen 2畫筆描繪下來。現正熱烈進行民眾線上投票(50%)和跨國專業評審評分(50%)，優勝隊伍將摘下「2017最強畫師」頭銜、贏得MobileStudio Pro(市價$71,900)、Wacom日本總部及動畫工作室訪問行程。投票民眾將有機會獲得價值近七千元的Wacom創意繪圖板。

活動網站

Wacom 2017年最強畫師大對決: https://www.facebook.com/MSPchallenge/

投票網址：https://masterartist2017.wacom-club.com.tw/final/tw