蘇花改提改善 吳澤成：應銜接國5中央社 (2017-06-01 15:57)
（中央社記者沈如峰宜蘭縣1日電）宜蘭縣代理縣長吳澤成今天表示，蘇花改應直接銜接國道5號，宜蘭東澳到南澳段也應納入蘇花改計畫中。
行政院長林全說，蘇花公路這次坍方封路路段，待蘇花改工程完工後，將可有效改善。至於未納入蘇花改路段，請交通部加速調查分析，今年底提有效改善方案。
吳澤成表示，這次蘇花公路坍方處就是位於以後的蘇花改蘇澳到東澳段內，日前有人提出要「蘇花改二期」工程是有點失焦。
「能夠納入是好事」，吳澤成表示，如果蘇花改全線能連貫，對行車速度是好事，不只東澳到南澳段應納入蘇花改計畫中，最重要的是蘇花改應直接銜接國5蘇澳交流道，日後才不會造成交通瓶頸。1060601
關鍵字：
其他旅遊新聞更多旅遊新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 楔型鞋 HELENE SPARK 蝴蝶結綁帶羊皮楔型高跟鞋－白
- New Life防蹣抗菌10cm雙層記憶床墊-單大3.5尺
- Bernice-艾奇4尺多功能收納櫃-120x45x89cm
- MICHAEL KORS Kent 男款厚尼龍後背包(深藍色)
- 【Victorinox瑞士維氏】URBAN 多功能斜背包
- 【HP】C4129X/29X 原廠黑色碳粉匣
- ISSEY MIYAKE 三宅一生BAOBAO亮面方格4x6斜背包(白色/大)
- Cest Chic - 復古小日子電腦椅 - MIT - 咖啡 W56*D56*H89cm
- 【Tommy Hilfiger】2015男經典旗幟標章黑色條薄型皮夾-網(
- LONGINES浪琴 Evidenza 羅馬機械女錶-藍/25mm
男子溶洞景區上演無影腳 3腳踢斷萬億年鐘乳石【北京新浪網】
巔峰探險人生與極致生活方式品牌「荒野求生」隆重啟動【北京新浪網】
阿勃勒必賞景點 黃金大道現正盛開【MOOK景點家】
亞洲最大3D空中彩繪 必拍新景點詢問度破表【MOOK景點家】
療癒粉紅偶像 MOMO熊20周年特展【MOOK景點家】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》