（中央社記者沈如峰宜蘭縣1日電）宜蘭縣代理縣長吳澤成今天表示，蘇花改應直接銜接國道5號，宜蘭東澳到南澳段也應納入蘇花改計畫中。



行政院長林全說，蘇花公路這次坍方封路路段，待蘇花改工程完工後，將可有效改善。至於未納入蘇花改路段，請交通部加速調查分析，今年底提有效改善方案。



吳澤成表示，這次蘇花公路坍方處就是位於以後的蘇花改蘇澳到東澳段內，日前有人提出要「蘇花改二期」工程是有點失焦。



「能夠納入是好事」，吳澤成表示，如果蘇花改全線能連貫，對行車速度是好事，不只東澳到南澳段應納入蘇花改計畫中，最重要的是蘇花改應直接銜接國5蘇澳交流道，日後才不會造成交通瓶頸。1060601