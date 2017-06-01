韓國仁川機場為不少旅客到韓國拜訪入境的機場，一般旅客要從機場進入市區通常有三種選擇，分別為機場鐵路、巴士、計程車，而根據韓國機場鐵路統計，機場鐵路每天約有25萬人次使用，其中以商務客最多，觀光客每天則約有 5千至 6千人。

機場鐵路(AREX: Air Railroad Express)設有從仁川國際機場站到首爾站，共停靠 12個站的普通列車，以及從仁川國際機場到首爾站，沿途不停的直達列車。直達列車可直接抵達終點站首爾站，行車所需時間為 43分鐘，每日有 58班車次，平均發車間距 35分鐘。直達車內部空間較一般列車來的寬闊，有放置行李的區域，座椅也較為舒適，同時車上設有免費的 Wi-Fi。

▲機場鐵路(AREX）直達列車內部空間較一般列車來的寬闊。（圖／記者吳宛縈攝）

仁川機場至首爾案直達列車的票價成人為 8000韓元，兒童為 6900韓元，三人以上可以每人 6500韓元的團體優惠票價購買，若是搭乘大韓航空、韓亞航空、 濟州航空、中國南方航空、德威航空者，可出示登機證票根，以 6900韓元購買直達車票，想購買直達車票者不妨先注意有沒有相關的優惠。

而搭乘機場快線AREX直達列車還有一個好康，就是最晚於飛機起飛 3小時前，即可地鐵首爾站預辦登機以及行李托運，到機場後還有出境專用通道登機，省下許多排隊時間，更可以利用登機前的最後時間輕鬆閒晃去；不過預辦登機手續辦理時間為每日 05時 20分至 19時止，並且限搭乘大韓航空、韓亞航空、 濟州航空、中國南方航空、德威航空。

仔細比較一般列車與直達列車的差別，一般站站停的通勤列車約 1小時，但票價只需要 4250韓元，與直達列車有大幅的價格落差；但直達列車除了車內空間舒適外還有預辦登機不過旅客還是選擇自己喜歡又舒適的搭乘方式才是最重要的。

* 機場鐵路網站: www.arex.or.kr (韓英日中)

☞ 乘車券購票處: 仁川國際機場1樓鐵路服務中心45號窗口與仁川國際機場地下1樓交通中心內之直達列車乘客服務中心暨AREX Travel Center