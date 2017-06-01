《秘境探險》系列最新資料片《秘境探險：失落遺產（ Uncharted: The Lost Legacy ）》終於敲定上市日期了！台灣索尼互動娛樂（ SIET ）今（1）日宣布，《秘境探險：失落遺產》中英文合版將於8月22日上市，數位版和實體版售價均為新台幣1,190元。

《秘境探險：失落的遺產》故事發生在《秘境探險4》之後，並把焦點放在克洛伊與娜汀兩位女人身上，講述她們為了找尋失落的象頭神之牙在印度被傭兵追逐的冒險故事，並會在印度內的好幾個地區中展開旅程。

本次《秘境探險：失落遺產》除了全新故事外，同時也將收錄《秘境探險4》多人遊戲及求生戰模式。此外，另一款遊戲《Jak and Daxter: The Precursor Legacy》也會作為初回特典附贈，實體版送完即止。數位版則於遊戲推出日起兩星期內附送同樣特典，請玩家們不要錯過了。