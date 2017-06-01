名宿:阿森納把厄齊爾和桑切斯慣壞了 狠心賣了吧北京新浪網 (2017-06-01 11:09)
厄齊爾和桑切斯的合同都將在下賽季到期，而二人至今仍未續約
阿森納雙王厄齊爾和桑切斯的續約問題遲遲未有定論，而槍手方面的最新工資報價已經達到了30萬英鎊，決心打破工資結構留下兩位當家球星。但槍手名宿馬丁-基翁對此卻持有不同觀點，他在接受BBC電台第五頻道採訪時表示，球隊對於二人的過分遷就已經到達了放縱的程度，與其如此，不如賣掉二人。
以下是對馬丁-基翁接受BBC採訪內容的摘譯：
如果他們不得不和這兩位球員說再見，那這會是一個正確的決定。這個賽季他們被放縱太多次了，並且他們在球隊兩輪負於拜仁，丟掉10球的那段時間里讓阿森納失望了。這是問題的嚴重性所在。
現在主教練溫格需要去做一些艱難的決定了。桑切斯的合同需要100%保證，但這可行嗎？厄齊爾會離隊嗎？
我十分確定這兩位球員都想要離開，因為他們想贏得歐冠，想贏得英超而且也許他們並不認為在阿森納能夠得到這些。
這傢俱樂部的重要性要遠遠大於兩個個體。
（Austin）
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