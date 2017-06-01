體彩大樂透上期開獎號碼：01 04 06 08 28，和值47，奇偶比1：4，區間比4：0：1，012路1：3：1。

下期號碼走勢及分析：前區分析《一區:01-12，二區:13-24，三區:25-35》

奇偶比：上期奇偶比為1：4，結合近期開出奇偶個數比例，結合奇偶比走勢及遺漏數據分析，預計下期奇偶比形態主要看好：奇偶比3:2組合，防2:3組合開出。

區間比：上期區間比開出4：0：1。預計下期三區號碼注意調整上揚，一區號碼將會保持平穩，重點關注區間比值： 1:1:3組合，防1:2:3組合。

012走勢：上期開出012路號碼比值為1：3：1；結合012路走勢分析，預計下期0、1路主，2路為輔的組合模式最佳，012路碼走勢重點關注比值：2:1:2防2:2:1。

和值：上期開出和值47點，2路和值。結合近期和值走勢和振幅走勢來看，下期和值落點95點左右最佳。重點關注80-110點之間出號。

後區分析《大小劃分：01-06為小號區，07-12為大號區》

上期後區開出：08、12，差值為4。根據近期整體走勢來看，偏態組合出號活躍，本期留意奇偶均衡出號，注意小差值出現，主看一大一小組合，不看好差值1、8開出。

號碼推薦：

前區號碼推薦(18碼)： 03 04 09 10 13 15 16 17 21 22 25 26 27 28 31 32 34

後區號碼推薦(4碼)： 03 07 08 09

（500彩票網）