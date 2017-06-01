1.5億！阿森納下血本買人 5目標浮現含英超MVP北京新浪網 (2017-06-01 11:31)
溫格續約了，不過看起來，阿森納的買人風格可能會變。在溫格承諾今夏買大牌之際，英國媒體曝光了阿森納今夏的轉會預算，以及轉會目標。
在續約之後，溫格公開表示：「這個夏天，我們會努力尋找那些能夠加強球隊陣容的頂級球員。我認為球隊現有陣容已經很強了，所以我們只會找那些最好的球員以增強球隊的實力。」看起來，溫格似乎要改變他以往那種吝嗇的轉會風格了。
《鏡報》透露，阿森納已經向溫格許諾了1.5億英鎊轉會費，今夏溫格可以用這筆錢，買入一些實力派球員，從而讓阿森納能夠有挑戰英超冠軍的實力。不過該媒體同時表示，在阿森納還沒法證明自己能夠挑戰重磅冠軍的情況下，他們將難以買入本澤馬這種級別的大牌。
雖然可能沒法買下超級巨星，但是一些實力派球員，阿森納還是有望買到的。《鏡報》便指出了阿森納今夏可能會購買的五大目標。前鋒線方面，阿森納盯上了AC米蘭前鋒卡洛斯-巴卡和馬拉加前鋒桑德羅-拉米雷斯。巴卡（31歲）本賽季34場攻入14球，而桑德羅（21歲）本賽季則31場16球，這兩人都是實用型前鋒。
中場方面，阿森納看中了馬拉加球員巴勃羅-弗納爾斯、摩納哥新星托馬斯-勒馬爾以及萊斯特城王牌馬赫雷斯。弗納爾斯如今才21歲，他司職攻擊型中場，具有出色的潛力。勒馬爾能踢中場，也能踢邊鋒，21歲的他過去一個賽季在摩納哥表現出色，是球隊獲得聯賽冠軍的大功臣。
至於馬赫雷斯，雖然他過去一個賽季表現一般，但他15-16賽季，卻踢出了英超MVP級別的表現。如今馬赫雷斯已經向萊斯特城遞交了轉會申請，這讓阿森納買人的難度降低了不少。這名26歲的邊路快馬，身價大約在4000萬英鎊。不過阿森納有了充足的預算后，這點轉會費難不倒他們。
（小九）
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- Buffalo 高性能2bay NAS網路伺服器LS520D0402(含2顆2TB硬碟
- 【CLINIQUE 倩碧】男仕音波淨膚儀
- NEW BALANCE (男女) 紐巴倫 TIER 2 To 3 復古鞋 黑-M530ATB
- Acer Liquid Z630S 3G/32G 5.5吋八核 雙卡雙待智慧型手機-
- ASSARI-房間組二件(側掀+3M三線獨立筒)單大3.5尺
- 奇巧AHD1080P 4路iCATCH監控組(含SONY 200萬半球攝影機x4)
- 【Alpine Swiss】2015瑞士十字標記可拆翻轉棕色皮夾-網(預
- OSRAM 66140CBI D1S 5500K 加亮20% HID燈泡(公司貨保固一年
- OSRAM 66240CBI D2S 5500K 加亮20% HID燈泡(公司貨保固一年
- ICHE 衣哲 立體花朵亮片拼接打摺洋裝
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》