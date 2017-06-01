溫格續約了，不過看起來，阿森納的買人風格可能會變。在溫格承諾今夏買大牌之際，英國媒體曝光了阿森納今夏的轉會預算，以及轉會目標。

在續約之後，溫格公開表示：「這個夏天，我們會努力尋找那些能夠加強球隊陣容的頂級球員。我認為球隊現有陣容已經很強了，所以我們只會找那些最好的球員以增強球隊的實力。」看起來，溫格似乎要改變他以往那種吝嗇的轉會風格了。

《鏡報》透露，阿森納已經向溫格許諾了1.5億英鎊轉會費，今夏溫格可以用這筆錢，買入一些實力派球員，從而讓阿森納能夠有挑戰英超冠軍的實力。不過該媒體同時表示，在阿森納還沒法證明自己能夠挑戰重磅冠軍的情況下，他們將難以買入本澤馬這種級別的大牌。

雖然可能沒法買下超級巨星，但是一些實力派球員，阿森納還是有望買到的。《鏡報》便指出了阿森納今夏可能會購買的五大目標。前鋒線方面，阿森納盯上了AC米蘭前鋒卡洛斯-巴卡和馬拉加前鋒桑德羅-拉米雷斯。巴卡（31歲）本賽季34場攻入14球，而桑德羅（21歲）本賽季則31場16球，這兩人都是實用型前鋒。

中場方面，阿森納看中了馬拉加球員巴勃羅-弗納爾斯、摩納哥新星托馬斯-勒馬爾以及萊斯特城王牌馬赫雷斯。弗納爾斯如今才21歲，他司職攻擊型中場，具有出色的潛力。勒馬爾能踢中場，也能踢邊鋒，21歲的他過去一個賽季在摩納哥表現出色，是球隊獲得聯賽冠軍的大功臣。

至於馬赫雷斯，雖然他過去一個賽季表現一般，但他15-16賽季，卻踢出了英超MVP級別的表現。如今馬赫雷斯已經向萊斯特城遞交了轉會申請，這讓阿森納買人的難度降低了不少。這名26歲的邊路快馬，身價大約在4000萬英鎊。不過阿森納有了充足的預算后，這點轉會費難不倒他們。

（小九）