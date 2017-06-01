阿扎:成為母親是最棒經歷 不願離開兒子獨自征戰北京新浪網 (2017-06-01 15:01)
阿扎倫卡
日期:6月1日消息，阿扎倫卡復出的日期越來越近，這位前世界第一從去年法網輸給卡耐皮后就沒有再參加過比賽。法網交戰正酣，她也來到了巴黎並參與到了在菲利普-夏蒂埃球場進行的兒童日活動。在採訪中她談到了自己初為人母的經歷，並表示不願意離開兒子獨自征戰。
「成為一名母親是我經歷過最棒的事，在真的發生在我身上之前我完全無法理解。」阿扎倫卡談道。「你經歷的那些情緒會淹沒自己，很有趣，這是一個很大的挑戰但也有很多回報。」
白俄羅斯人透露，自己將帶著兒子Leo一起征戰WTA巡迴賽，可能從馬洛卡或溫網開始。「當然啦，我一點都不想離開他。沒有他的旅途對我來說是艱難的。他也一定會享受在巡迴賽中的生活。」
同時阿扎表示12個月不打比賽從某些方面來說是件好事。「我想念比賽，但我真的不懷念從一站比賽到下一站比賽的奔波。這段時間是對精神上很好的放鬆，只待在一個地方，完全遠離網球。現在我也有一些訓練安排，但和以前是不一樣的。我需要比賽，我需要站在觀眾面前，所以很開心幾周后我又可以開始比賽啦。目前訓練進行的很順利，我們達到了預期的效果。」
最後，她也對目前女子網壇形勢進行了評價。「很難預測，女子網球有點壓力過大了。現在大家的水平並不低，只是缺少像小威和莎娃那樣的穩定性。我想這正是目前的女子網壇所缺少的。我們能在某一周看到某個球員發揮搶眼，但她們總是承受不住壓力，或許她們可能還需要時間去學習。」
（柒晴）
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