1億鎊！瓜帥曼城巨資挖英超名將 切爾西嫌貴不買北京新浪網 (2017-06-01 13:53)
今年夏天，曼城的轉會效率超高，他們簽下貝爾納多-席爾瓦后，很快又確定了球隊今夏的第二簽埃德森-莫萊斯。如今，曼城又一位轉會目標浮出水面。
《泰晤士報》透露，曼城正在求購南安普頓中後衛范迪克，瓜迪奧拉的球隊準備支付高達5000萬英鎊的轉會費，拿下這位聖徒王牌。不僅如此，曼城還會給予范迪克一份為期5年，周薪18萬英鎊的豐厚合同。這樣的工資，是范迪克目前工資的四倍。范迪克的轉會費加工資支出，總計將近1億英鎊。
此前一段時間，范迪克一直和切爾西聯繫在一起，不過由於南安普頓給范迪克標價高達5000萬英鎊，這讓切爾西的興趣有所減退。《太陽報》本周更是宣稱，切爾西嫌范迪克太貴，已經放棄求購這名南安普頓中衛。
范迪克是荷蘭國腳，今年25歲。他的身高達1米93，在過去一個賽季里，范迪克表現出色。他也被認為是如今英超聯賽中，最優秀的中衛之一。如果曼城能夠引進這名中衛，那麼過去一個賽季飽受批評的防線，實力有望得到提高。
（小九）
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